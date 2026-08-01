Quando Erling Braut Haaland veniva al mondo nel luglio del 2000, Michael Jordan era alle prese col suo secondo ritiro dal basket, decidendo solo un anno dopo di tornare a giocare per due ultime stagioni con gli Washington Wizards. Anche il centravanti della nazionale norvegese e del Manchester City però sa benissimo chi è il GOAT, e per questo ha deciso di posare insieme a lui per una foto che ha postato sui suoi profili social accompagnata dalla frase "Non serve mettere una caption" e non il classico "nice" con cui commenta chiunque su Instagram. Si tratta peraltro di una delle poche foto in cui Haaland non svetta nei confronti di chi gli sta vicino, visto che coi suoi 195 centimetri di altezza guarda dal basso verso l’alto "His Airness" e i suoi quasi due metri. Haaland non ha aggiunto la location dove è stata scattata la foto ma dovrebbe trattarsi della Costa Azzurra, dove spesso anche MJ è solito passare le sue vacanze estive in yacht e dove qualche anno fa posò per una foto anche con Cristiano Ronaldo.

Approfondimento CR7 e Michael Jordan: "Abbiamo fatto la storia"