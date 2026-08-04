Fermo dallo scorso 2 aprile per un infortunio al bicipite femorale sinistro, Luka Doncic ha saltato tutta l'ultima parte della stagione, compresi i playoff che hanno visto i suoi Lakers uscire al secondo turno. Ora, però, lo sloveno, in una lettera inviata ai suoi tifosi, rassicura tutti, sostiene di aver recuperato in pieno e di sentirsi già al 100% della forma anche se all'inizio della nuova regular season mancano ancora oltre due mesi

Era un po' sparito dai radar, forse volontariamente dopo il finale amaro di stagione vissuto osservando giocoforza i compagni dalla panchina, ma Luka Doncic è ora tornato a farsi sentire. In una lettera inviata ai suoi tifosi lo sloveno ha voluto rassicurare tutti a proposito del percorso di recupero dall'infortunio al bicipite femorale sinistro che lo scorso 2 aprile ne aveva di fatto chiuso con largo anticipo la seconda annata in maglia Lakers. A dire il vero, come rivelato da ESPN, Doncic sarebbe potuto tornare a giocare già lo scorso 28 maggio, solo che i suoi Lakers erano già stati eliminati dai Thunder al secondo turno dei playoff. Ad ogni modo, a quattro mesi dallo stop forzato, l'ex Dallas ha voluto tranquillizzare i suoi fan con un messaggio molto chiaro.