Durante la sua consueta diretta streaming, Jaylen Brown si è presentato con la nuova maglia dei Sixers e non si è risparmiato una stoccata ai Celtics, che l'avrebbero trattato senza rispetto all'interno dello scambio che l'ha portato da Boston a Philadelphia. Ora l'MVP delle Finals 2024 si dice concentrato sul voler vincere il titolo, e nel caso di trionfo ha già proposto a LeBron James e compagni un modo molto particolare di festeggiare...

La dichiarazione d'intenti, Jaylen Brown l'ha resa da subito evidente indossando la nuova canotta dei Sixers durante la sua ormai consueta diretta streaming settimanale su Twitch. E Brown, come d'abitudine, non si è fatto problemi nel parlare apertamente del processo che ha portato allo scambio tra Boston e Philadelphia. "Sono motivato dal vincere e sento di essere stato recentemente trattato senza rispetto da parte di persone che credevo mi stimassero" ha rivelato l'ormai ex Celtics, lanciando una stoccata alla dirigenza biancoverde. Ora come ora, però, Brown ha in mente una cosa sola: "Voglio vincere sopra ogni altra cosa".