Brutta notizia per Portland: durante un allenamento individuale Shaedon Sharpe si è rotto il menisco del ginocchio destro. Per la guardia dei Blazers, reduce dalla miglior annata in carriera, in cui aveva comunque saltato oltre 30 partite per problemi fisici, si prevede ora uno stop di almeno sei mesi e il suo possibile rientro potrebbe arrivare solo nella prossima primavera

La stagione di Shaedon Sharpe potrebbe essere finita prima di iniziare. La guardia dei Blazers, infatti, si è rotta il menisco del ginocchio destro durante un allenamento individuale e per lui si prospetta uno stop di almeno sei mesi. Sharpe, che già nella scorsa stagione aveva giocato solo 50 partite per via di problemi fisici, è reduce dalla miglior annata della sua carriera in NBA, chiusa a 20.8 punti di media. Un anno fa Portland gli aveva concesso un rinnovo contrattuale da 90 milioni di dollari per 4 anni, ma ora i Blazers dovranno fare a meno di lui probabilmente fino a primavera inoltrata.