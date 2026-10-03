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Valkyries-Aces di WNBA Playoff con Zandalasini in diretta tv e streaming su Sky e Now

NBA
©Getty

Chiuso il primo turno, i Playoff WNBA entrano ancora di più nel vivo con le semifinali, entrambe al meglio delle 5 partite. Da una parte del tabellone New York Liberty e Atlanta Dream, dall’altra le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini contro le Las Vegas Aces campionesse in carica. Proprio le Valkyries della stella azzurra saranno protagoniste su Sky: Gara-1 è in programma questa sera su Sky Sport Basket e NOW alle ore 22, in diretta col commento in italiano

LA WNBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE

Superate con il brivido le Dallas Wings al primo turno dei Playoff WNBA, le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini si trovano ora di fronte le Las Vegas Aces nella semifinale al meglio delle cinque partite (New Liberty e Atlanta Dream dall’altra parte del tabellone, ndr). Sfida tra la numero 2 e la numero 3 della griglia playoff, con le Valkyries che hanno il vantaggio del fattore campo e apriranno la serie al Chase Center dove vantano un record di 17-5, il migliore della Lega, e 2-0 in post season. Di fronte però ci sono le campionesse in carica di A’ja Wilson e Chelsea Gray, all’ottava semifinale consecutiva e alla caccia del quarto titolo dopo quelli del 2022, del 2023 e del 2025, tutte con Becky Hammon in panchina. Una serie sulla carta vibrante e spettacolare, da vivere tutta su Sky a partire da Gara-1, in programma questa sera su Sky Sport Basket e NOW alle ore 22, live col commento in italiano.

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