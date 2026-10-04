LeBron James show all'allenamento aperto dei 76ers

Quasi 10mila tifosi erano presenti all’Xfinity Mobile Arena per l’allenamento aperto dei nuovi Philadelphia 76ers. Tutte le stelle hanno dato spettacolo, soprattutto LeBron James, in campo con un’insolita maglia numero 9: ha segnato, ha assistito i compagni e ha fatto pure da babysitter per la figlia di Tyrese Maxey. "Un grande primo passo nella direzione in cui stiamo cercando di andare", ha dichiarato il Re

Un vero e proprio successo il tradizionale scrimmage aperto al pubblico dei Philadelphia 76ers. Soprattutto in questa stagione, con l’aggiunta al roster di LeBron James e di Jaylen Brown al terzetto composto da Tyrese Maxey, Joel Embiid e VJ Edgecombe. Erano infatti quasi 10mila i tifosi presenti all’Xfinity Mobile Arena per vedere dal vivo la nuova squadra di coach Nick Nurse: una decina di dollari ben spesi per la prima "sgambata" dei propri beniamini.

Non ha lesinato spettacolo LeBron James che, a 41 anni suonati, ha schiacciato al volo sull’alzata di Maxey, ha segnato una tripla in transizione e ha servito Joel Embiid. "Un grande passo nella direzione in stiamo cercando di andare. È stato eccezionale sentire gli applausi dei tifosi", ha detto il Re, in campo con un’insolita maglia numero 9 visto che la 6, storicamente usata in allenamento, è ritirata dai 76ers visto che era quella del leggendario Julius Erving, Doctor J.

"Tutti sono stati super accoglienti. Sono riuscito a mettere in pratica alcune cose con la mia voce e con il mio controllo di gioco, grazie anche alla mia esperienza. Mi sto ancora abituando sempre di più fuori dal campo, ai viaggi e alla lontananza dalla mia famiglia. Sarà una piccola sfida, ma finora è andato tutto bene. Un'ottima prima settimana", ha aggiunto James, che dovrebbe essere in campo nella prima partita di Preseason.