LeBron James show all'allenamento aperto dei 76ers

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

NBA, LeBron James show all'allenamento aperto dei Philadelphia 76ers. VIDEO

NBA

Quasi 10mila tifosi erano presenti all’Xfinity Mobile Arena per l’allenamento aperto dei nuovi Philadelphia 76ers. Tutte le stelle hanno dato spettacolo, soprattutto LeBron James, in campo con un’insolita maglia numero 9: ha segnato, ha assistito i compagni e ha fatto pure da babysitter per la figlia di Tyrese Maxey. "Un grande primo passo nella direzione in cui stiamo cercando di andare", ha dichiarato il Re

Un vero e proprio successo il tradizionale scrimmage aperto al pubblico dei Philadelphia 76ers. Soprattutto in questa stagione, con l’aggiunta al roster di LeBron James e di Jaylen Brown al terzetto composto da Tyrese Maxey, Joel Embiid e VJ Edgecombe. Erano infatti quasi 10mila i tifosi presenti all’Xfinity Mobile Arena per vedere dal vivo la nuova squadra di coach Nick Nurse: una decina di dollari ben spesi per la prima "sgambata" dei propri beniamini.

 

Non ha lesinato spettacolo LeBron James che, a 41 anni suonati, ha schiacciato al volo sull’alzata di Maxey, ha segnato una tripla in transizione e ha servito Joel Embiid. "Un grande passo nella direzione in stiamo cercando di andare. È stato eccezionale sentire gli applausi dei tifosi", ha detto il Re, in campo con un’insolita maglia numero 9 visto che la 6, storicamente usata in allenamento, è ritirata dai 76ers visto che era quella del leggendario Julius Erving, Doctor J.

 

"Tutti sono stati super accoglienti. Sono riuscito a mettere in pratica alcune cose con la mia voce e con il mio controllo di gioco, grazie anche alla mia esperienza. Mi sto ancora abituando sempre di più fuori dal campo, ai viaggi e alla lontananza dalla mia famiglia. Sarà una piccola sfida, ma finora è andato tutto bene. Un'ottima prima settimana", ha aggiunto James, che dovrebbe essere in campo nella prima partita di Preseason.

LeBron James fa anche il babysitter

Il Re, oltre a dare spettacolo sul campo, si è fatto notare anche quando era seduto in panchina. Infatti ha vestito i panni del papà, o meglio del babysitter, per Marvel, la figlioletta di Tyrese Maxey: per un attimo l’ha tenuta in braccio e l’ha fatta sedere sulle sue ginocchia, in attesa che tornasse il compagno. E in un amen sui social è diventato "LeBabysitter James".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

LeBron James show all'allenamento aperto dei 76ers

NBA

Quasi 10mila tifosi erano presenti all’Xfinity Mobile Arena per l’allenamento aperto dei nuovi...

Valkyries-Aces gara 1 con Zandalasini su Sky e Now

NBA

Chiuso il primo turno, i Playoff WNBA entrano ancora di più nel vivo con le semifinali, entrambe...

Giannis come Magic: il paragone di coach Spoelstra

NBA

Non lo ha detto in maniera diretta Erik Spoelstra, ma le sue parole dopo la gara di Preseason NBA...

L'esordio di Giannis con Miami: 9 punti e 7 assist

NBA

La preseason NBA si è ufficialmente aperta in Canada con la sfida tra Toronto Raptors e Miami...

Wiseman favorito per l'ultimo posto dei Knicks

NBA

Dopo pochi giorni di training camp, James Wiseman è già il favorito per assicurarsi il 14° posto...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS