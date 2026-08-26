Prove di disgelo tra Jalen Duren e i Detroit Pistons, col centro che è atteso ad un rinnovo con la franchigia nonostante le tensioni che durano ormai dalla fine dei Playoff. Secondo Jake Fischer di Bleacher Report le parti potrebbero trovare un accordo sulla base di un quadriennale da 160 milioni di dollari, una sorta di compromesso che accontenterebbe lo stesso Duren

Ha ritrovato il sorriso grazie al paese dove è nato, Sharon Hill, in Pennsylvania, che gli ha intitolato una strada. Ora Jalen Duren punta a dare una svolta definitiva alla sua estate, segnate dalle complicatissime trattative per il rinnovo di contratto coi Detroit Pistons. Infatti, secondo Jake Fischer di Bleacher Report, la permanenza del centro in Michigan resta lo scenario più plausibile e pare che si stia lavorando per un accordo sulla base di un quadriennale da 160 milioni di dollari complessivi.

L’entourage di Duren non si è mai mossa dalla richiesta del massimo possibile, 287 milioni in 5 anni, e si è parlato anche della volontà di andare via con un sign and trade (è restricted free agent) e addirittura di accettare la qualifying offer da 9.6 milioni per diventare unrestricted free agent tra 12 mesi. Viceversa i Pistons erano orientati su una proposta da circa 175 milioni in 5 anni, con un salario vicino a quello di Walker Kessler coi Lakers: questo perché le prestazioni sotto le aspettative di Duren nei Playoff hanno un po’ variato gli scenari.

Ecco perché, nonostante le trattative siano state difficili e tese per tutta l’estate, un contratto da 160 milioni in 4 anni, circa 40 l’anno, sarebbe il compromesso che mette tutti d’accordo e Duren potrebbe concentrarsi finalmente sulla nuova stagione NBA, ricucendo un rapporto che pareva essere definitivamente distrutto. Anche perché, ad oggi, non sembrano esserci troppe alternative per lui.