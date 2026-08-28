A Toronto, dove a più di sei anni dalla sua ultima partita con i Raptors rimane amatissimo, si sono segnati la data: 10 gennaio 2027. Il ritiro della maglia numero 7 di Kyle Lowry arriverà in occasione della gara interna con Philadelphia, non a caso la squadra della sua città natia e con cui ha recentemene chiuso la lunga carriera in NBA. Lowry, che in Canada è rimasto dal 2012 al 2021 diventando uno dei protagonisti del titolo vinto nel 2019, diventerà così il secondo giocatore nella storia dei Raptors a ricevere l'omaggio del ritiro della maglia. Prima di lui era toccato a una leggenda come Vince Carter e tra qualche mese accanto alla 15 di 'Vincredible' ci sarà anche la numero 7 di Lowry, per sempre nella storia di Toronto.