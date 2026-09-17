Il Re è diventato testimonial di Polymarket, celebre piattaforma di prediction betting, firmando un contratto da 15 milioni di dollari per un anno, ben 11 in più rispetto al salario che incasserà dai Philadelphia 76ers. LeBron James promuoverà tramite post social e contenuti le giocate sul football NFL, ma non sulla NBA

In estate LeBron James ha firmato coi Philadelphia 76ers per 2 anni a 8 milioni di dollari, e nella stagione che sta per iniziare ne incasserà meno di 4. Pochi? Sì, rispetto agli oltre 50 guadagnati l’anno scorso coi Lakers. Ma il Re "tamponerà" la situazione grazie al nuovo ricco accordo di sponsorizzazione con Polymarket, celebre piattaforma di prediction betting.

Secondo il sito specializzato Front Office Sports, James ha firmato per 15 milioni di dollari l’anno, oltre 11 in più rispetto al salario coi 76ers. Non sono stati resi noti dettagli sulla durata dell’accordo e LeBron sarà solo endorser della piattaforma, senza alcun tipo di partecipazione azionaria e in quota alla società. E promuoverà tramite post social e contenuti le giocate sul football NFL e non sulla NBA.

Polymarket, al pari della concorrente Kalshi, di cui Giannis Antetokounmpo è testimonial e azionista, non è partner della NBA che non ha siglato finora alcun accordo con le piattaforme di prediction betting, seppur abbia aperto da anni alle scommesse.

Il Re è inoltre apparso nel nuovo spot di Polymarket che conta celebrità del calibro di Spike Lee e Alexandra Daddario, e leggendari atleti come Sue Bird, Derek Jeter, Eli Manning, Richard Sherman e Rajon Rondo.