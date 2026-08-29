NBA, espansione a Las Vegas e Seattle: svelati i possibili compratori

Nuovi dettagli emergono riguardo al tema dell’espansione NBA. Secondo The Athletic la franchigia con sede a Las Vegas verrà finalizzata prima di quella a Seattle e avrà un valore superiore, attorno ai 9 miliardi di dollari, con Bill Foley e gli eredi del colosso Walmart a contendersi la proprietà. Per Seattle al momento in corsa solo Samantha Holloway, owner dei Kraken di NHL

Proprio a settembre è previsto un Board of Governors coi 30 proprietari NBA e la speranza del commissioner Adam Silver è quella di prendere una decisione definitiva sull’espansione entro la fine dell’anno solare, con le città di Las Vegas e di Seattle considerate in prima fila per avere una squadra dalla stagione 2028-29 , ipoteticamente.

Il mese di settembre dovrebbe essere quello decisivo per capirne di più sull'espansione della NBA dentro i confini americani , oltre ovviamente al tema di NBA Europe. Secondo quanto rivelato da The Athletic, la Lega e l’advisor PJT Partners hanno chiesto ai gruppi interessati di fornire informazioni preliminari sugli investimenti che sono pronti a fare e altri dettagli sugli investitori.

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Las Vegas e Seattle: svelati i possibili proprietari

Per ogni nuova franchigia l’NBA valuta proposte tra i 7 e i 10 miliardi di dollari: per Las Vegas si parla di una stima attorno ai 9 miliardi, per Seattle qualcosa di meno. Sempre secondo The Athletic la città del Nevada avrebbe al momento la priorità in quanto ci sarebbero più gruppi interessati ad investire.

Davanti a tutti ci sono infatti Bill Foley, proprietario dei Golden Knights della NHL, vincitori della Stanley Cup nel 2023, e Nancy Walton e Laurie Bill Laurie, ereditieri del colosso Walmart; si parla inoltre di una cordata con Jerry Colangelo e l’ex allenatore e giocatore Vinny Del Negro, pronti a mettere sul tavolo 13 miliardi di dollari per la franchigia e una nuova arena.

Diverso il discorso di Seattle dove al momento l’unico investitore uscito allo scoperto è Samantha Holloway, proprietaria dei Kraken della NHL e da inizio anno con in mano la maggioranza delle quote della Climate Pledge Arena, che ha espresso più volte il desiderio di riportare il basket NBA in città.