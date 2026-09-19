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NBA, i Mavs volano a Los Angeles da Kyrie Irving per allenarsi tutti insieme. VIDEO

NBA

Il training camp dei Mavs inizierà solo tra una settimana e inizierà dal campo d'allenamento della squadra a Dallas, ma nel frattempo Kyrie Irving ha invitato i compagni a Los Angeles per cominciare a sudare insieme in palestra. E i compagni, a partire da Cooper Flagg, hanno risposto presente alla chiamata del veterano, che dopo un anno di stop per infortunio evidentemente non vede l'ora di tornare in campo

La squadra si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con tante novità, a cominciare dal nuovo coach Dusty May, ma a Dallas il punto di riferimento continua a essere Kyrie Irving. Il veterano, dopo una stagione ai box per infortunio, pare infatti avere tutta l'intenzione di riprendere il ruolo di guida dei Mavs e ha quindi invitato a Los Angeles i compagni per iniziare a conoscersi e a lavorare insieme a una settimana dall'avvio ufficiale del training camp. E i compagni hanno risposto presente, prendendo un'aereo e volando in California per chiudersi in palestra a sudare con Kyrie

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