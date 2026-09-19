Dalla notizia del suo passaggio agli Heat sono passati ormai più di due mesi, mentre mancano due settimane al training camp in cui si metterà agli ordini del suo nuovo coach Erik Spoelstra, ma nel frattempo Giannis Antetokounmpo sembra godersi alla grande gli ultimi scampoli di vacanza e soprattutto pare essersi già ambientato piuttosto bene a Miami. Il greco, infatti, attraverso i suoi social ha voluto mandare un simpatico messaggio alla sua nuova città e nelle foto pubblicate Giannis sfoggia un look inedito: maglietta azzurra, giacca rosa, Panama in testa e occhiali da sole vistosi. Un look che pare proprio essere ispirato alla celebre serie televisiva Miami Vice, e in particolare al personaggio di Sonny Crockett, interpretato in pieni anni Ottanta da Don Johnson. Gli Heat, d'altronde, già a partire dal 2017 avevano dedicato proprio a Miami Vice una delle loro canotte speciali e ora potrebbe essere Antetokounmpo, colpo del mercato estivo, a poter vestire i colori azzurro e rosa anche in campo.