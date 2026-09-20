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NBA, bagno di folla, chiavi della città e una statua speciale: Toronto celebra Lowry

NBA

Il ritiro della sua canotta numero 7 è calendarizzato per il prossimo 10 gennaio, ma Toronto ieri ha iniziato a festeggiare Kyle Lowry. Il grande ex, ritiratosi di recente, è stato protagonista di una giornata memorabile, tra una partita a golf e una cena di gala con i compagni in maglia Raptors, un bagno di folla tra i tifosi, la consegna delle chiavi della città e l'inaugurazione di una statua commemorativa davvero speciale

STELLE E MONUMENTI: TUTTE LE STATUE DEDICATE ALLE LEGGENDE NBA

Per lui a Toronto si sono inventati un acronimo, GROAT, ovvero Greatest Raptor Of All Time, a testimonianza dell'amore provato dalla città e dai tifosi canadesi per Kyle Lowry. L'ex playmaker, tra i protagonisti dello storico titolo conquistato nel 2019, si è recentemente ritirato dopo una carriera ventennale in NBA che proprio a Toronto ha vissuto le sue pagine più importanti. E, in attesa del ritiro della sua canotta numero 7, in programma per il 10 gennaio 2027 ai margini della gara interna contro Philadelphia, la squadra della città natia di Lowry, ieri Toronto ha celebrato il suo campione con una giornata indimenticabile. Una partita a golf e una cena con tanti ex compagni, tra cui DeMar DeRozan e Fred VanVleet, un bagno di folla tra i tifosi, la consegna delle chiavi della città e l'inaugurazione di una statua a lui dedicata e...davvero speciale

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