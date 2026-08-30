Tra un mese compirà 38 anni, ma Kevin Durant non sembra per il momento avere alcuna intenzione di smettere di giocare. Allo stesso tempo, però, il super veterano guarda oltre la carriera da giocatore e, ospite di Boardroom, ammette di avere un traguardo ambizioso: diventare in futuro General Manager di Team USA. E per lui, che con la maglia della nazionale ha scritto pagine di storia indimenticabili, una volta appese canotta e pantaloncini al chiodo potrebbe davvero aprirsi la possibilità di succedere a Grant Hill

Il curriculum con la maglia della nazionale di certo non gli manca, perché Kevin Durant detiene il record per punti e rimbalzi nella storia di Team USA e dopo aver vinto un mondiale, venendone eletto MVP, e quattro ori olimpici, che tra due anni a Los Angeles potrebbero anche diventare cinque, il super veterano ha confessato a Boardroom di coltivare ambizioni da dirigente. "Ogni giorno penso a cose nuove che vorrei fare" ha ammesso Durant, "uno dei miei traguardi consiste nel diventare il General Manager per Team USA, magari in occasione di una Olimpiade". Il ruolo di GM della nazionale, al momento coperto da un altro ex giocatore come Grant Hill, potrebbe quindi rappresentare il futuro di Durant una volta appesi canotta e pantaloncini al chiodo. Per ora, però, KD pare avere intenzione di andare avanti ancora un po' con la palla in mano, a deliziare appassionati e tifosi come fa da ormai vent'anni.