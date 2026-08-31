In estate i Celtics lo hanno scambiato con Philadelphia, ma Jaylen Brown ha voluto organizzare una festa all'aperto per salutare la città di Boston, dove ha trascorso dieci anni vincendo, da MVP delle Finals, il titolo nel 2024. E ad accogliere il grande ex è arrivata una folla di tifosi molto calorosi, tra abbracci, testimonianze di affetto e la consegna delle chiavi della città al giocatore ora ai Sixers

Jaylen Brown l'aveva promesso subito, poco dopo la trade che lo scorso 6 luglio l'aveva portato a Philadelphia: ci sarebbe stata una grande festa per dare l'addio alla città di Boston. Una città in cui Brown ha trascorso gli ultimi dieci anni, vincendo da MVP delle Finals il titolo nel 2024. E Brown ieri ha mantenuto la promessa al Boston Common, dove è stato raggiunto da una folla di tifosi e ha esordito con una dichiarazione d'amore per la città.