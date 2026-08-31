In estate i Celtics lo hanno scambiato con Philadelphia, ma Jaylen Brown ha voluto organizzare una festa all'aperto per salutare la città di Boston, dove ha trascorso dieci anni vincendo, da MVP delle Finals, il titolo nel 2024. E ad accogliere il grande ex è arrivata una folla di tifosi molto calorosi, tra abbracci, testimonianze di affetto e la consegna delle chiavi della città al giocatore ora ai Sixers
Jaylen Brown l'aveva promesso subito, poco dopo la trade che lo scorso 6 luglio l'aveva portato a Philadelphia: ci sarebbe stata una grande festa per dare l'addio alla città di Boston. Una città in cui Brown ha trascorso gli ultimi dieci anni, vincendo da MVP delle Finals il titolo nel 2024. E Brown ieri ha mantenuto la promessa al Boston Common, dove è stato raggiunto da una folla di tifosi e ha esordito con una dichiarazione d'amore per la città.
Una via (virtuale) intitolata a Brown
"Un regalo per te, in modo che tu non ti dimenticherai mai della città e la città non ti dimenticherà mai" ha commentato la sindaca di Boston Michelle Wu nel consegnare a Brown l'intitolazione virtuale di una via.
Le chiavi della città a Brown
Atto simbolico dall'alto valore durante la festa, quando Brown, evidentemente colto di sorpresa, si è visto consegnare le chiavi della città di Boston.
Il Larry O'Brien Trophy in mano ai tifosi
Con sé alla festa Brown ha portato anche il trofeo vinto nel 2024 e, con un gesto che ha pochi o forse nessun precedente, l'ha affidato alle mani dei tifosi.