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l'analisi

Dieci cose che abbiamo capito sulla prossima stagione NBA

Simone Dagani

Simone Dagani
©Getty

Sarà un'annata interessantissima sotto molti punti di vista: dalla classe Draft 2026, una delle più interessanti degli ultimi decenni, fino alle nuove regole in vista della Lottery. E poi, soprattutto, i nuovi assetti delle squadre, che hanno cambiato (e tanto) le gerarchie all'interno della lega

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