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Mercato NBA, Towns e Hart verso l'estensione con lo sconto per i Knicks

NBA

Dopo non aver trattenuto Mitchell Robinson in off-season, i New York Knicks campioni in carica vogliono blindare sia Karl-Anthony Towns che Josh Hart con delle estensioni di contratto. Entrambe però saranno inferiori al massimo possibile, offrendo uno "sconto" alla squadra per continuare a vincere insieme

I campioni in carica dei New York Knicks proveranno a difendere il titolo nella prossima stagione, ma anche con uno sguardo verso il futuro. Per continuare a vincere dovranno però blindare i membri del proprio quintetto base che entrano nel loro ultimo anno di contatto, in particolare Karl-Anthony Towns e Josh Hart. Entrambi infatti sono potenzialmente in scadenza nel 2027 (Towns ha una player option per il 2027-28, mentre Hart ha una team option) e per entrambi si parla della possibilità di estendere il proprio accordo con uno sconto, come fatto da Jalen Brunson per permettere ai Knicks di costruire una squadra da titolo. Towns è eleggibile per un’estensione di contratto da 272 milioni di dollari in quattro anni, ma da mesi si parla della possibilità che ci si accordi per molto meno; Hart invece può ricevere fino a 132 milioni di dollari in quattro anni, ma secondo quanto riportato da James L. Edwards di The Athletic si sta trattando per un triennale tra i 54 e i 62 milioni di dollari complessivi. Entrambe le estensioni vengono considerate come "molto realistiche" per continuare a mantenere viva la magia che si è creata negli scorsi playoff e culminata con un titolo atteso da 53 anni.

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