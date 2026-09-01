I campioni in carica dei New York Knicks proveranno a difendere il titolo nella prossima stagione, ma anche con uno sguardo verso il futuro. Per continuare a vincere dovranno però blindare i membri del proprio quintetto base che entrano nel loro ultimo anno di contatto, in particolare Karl-Anthony Towns e Josh Hart. Entrambi infatti sono potenzialmente in scadenza nel 2027 (Towns ha una player option per il 2027-28, mentre Hart ha una team option) e per entrambi si parla della possibilità di estendere il proprio accordo con uno sconto, come fatto da Jalen Brunson per permettere ai Knicks di costruire una squadra da titolo. Towns è eleggibile per un’estensione di contratto da 272 milioni di dollari in quattro anni, ma da mesi si parla della possibilità che ci si accordi per molto meno; Hart invece può ricevere fino a 132 milioni di dollari in quattro anni, ma secondo quanto riportato da James L. Edwards di The Athletic si sta trattando per un triennale tra i 54 e i 62 milioni di dollari complessivi. Entrambe le estensioni vengono considerate come "molto realistiche" per continuare a mantenere viva la magia che si è creata negli scorsi playoff e culminata con un titolo atteso da 53 anni.