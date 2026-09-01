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Qualificazioni Mondiali, Dort e Alexander-Walker già in formato NBA: 51 punti col Canada

NBA

Luguentz Dort e Nickeil Alexander-Walker, prossimi compagni di squadra agli Atlanta Hawks, hanno trascinato il Canada al successo per 97-92 contro l’Argentina nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Per i due esterni 51 punti in coppia, 25 per l’ex giocatore dei Thunder e 26 per il Most Improved Player in carica, superando l’assenza di Shai Gilgeous-Alexander e Dillon Brooks

Anche in una versione ridotta di quanto può mettere in campo, il Canada continua senza intoppi la sua marcia di qualificazione ai Mondiali 2027. A firmare l’ottava vittoria su otto fino a questo momento sono stati due nuovi compagni di squadra come Luguentz Dort e Nickeil Alexander-Walker, che nella prossima stagione giocheranno insieme agli Atlanta Hawks. Le prove generali della nuova partnership sono andate benissimo, combinando per 51 punti nella vittoria in rimonta da -17 fino al 97-92 ai danni dell’Argentina. Dort ha chiuso con 25 punti, 2 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi con 8/13 al tiro di cui 4/9 dalla lunga distanza e 5/6 ai liberi, mentre il Most Improved Player in carica ne ha messi 26 con 8/17 dal campo di cui 4/11 da tre e 6/6 ai liberi, mettendo la firma sui cinque punti finali dei suoi negli ultimi 33 secondi. Il successo delle Bahamas ai danni di Panama ha impedito ai canadesi — privi di Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks, Andrew Nembhard, Kyshawn George e RJ Barrett — di qualificarsi aritmeticamente ai Mondiali, rimandando l’ufficialità alla prossima finestra di qualificazione a novembre.

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