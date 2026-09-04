La NBA ha punito severamente i Clippers per il caso di violazione delle regole che normano il salary cap, mentre Kawhi Leonard, primo protagonista della vicenda, se l'è cavata con una multa di 700.000 dollari e la conferma della trade che in estate lo ha portato a Toronto. E ora i Raptors sembrano seriamente intenzionati a concedergli anche una ricca estensione contrattuale

Per Kawhi Leonard, a quanto pare, le buone notizie non sono finite. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo all'ufficializzazione delle decisioni della NBA dopo l'indagine di cui lui è stato protagonista insieme ai Clippers, finita con sanzioni pesantissime per la franchigia e solamente con una multa da 700.000 dollari per il giocatore, l'ex anche di San Antonio pare infatti destinato a rimpinguare ulteriormente le proprie casse. La trade tra Clippers e Raptors arrivata in estate, che sembrava poter essere oggetto di annullamento in ragione delle indagini di cui sopra, è stata di fatto ratificata dalla NBA e ora Toronto sembra avere tutta l'intenzione di estendere il contratto di Leonard.