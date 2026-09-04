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NBA, Leonard esce indenne dallo scandalo Clippers e Toronto vuole rinnovargli il contratto

NBA

La NBA ha punito severamente i Clippers per il caso di violazione delle regole che normano il salary cap, mentre Kawhi Leonard, primo protagonista della vicenda, se l'è cavata con una multa di 700.000 dollari e la conferma della trade che in estate lo ha portato a Toronto. E ora i Raptors sembrano seriamente intenzionati a concedergli anche una ricca estensione contrattuale

LEONARD SUL CASO CLIPPERS: "MI ASSUMO OGNI RESPONSABILITÀ"

Per Kawhi Leonard, a quanto pare, le buone notizie non sono finite. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo all'ufficializzazione delle decisioni della NBA dopo l'indagine di cui lui è stato protagonista insieme ai Clippers, finita con sanzioni pesantissime per la franchigia e solamente con una multa da 700.000 dollari per il giocatore, l'ex anche di San Antonio pare infatti destinato a rimpinguare ulteriormente le proprie casse. La trade tra Clippers e Raptors arrivata in estate, che sembrava poter essere oggetto di annullamento in ragione delle indagini di cui sopra, è stata di fatto ratificata dalla NBA e ora Toronto sembra avere tutta l'intenzione di estendere il contratto di Leonard.

Kawhi a Toronto fino a fine carriera?

Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, i Raptors avrebbero tutta l'intenzione di estendere il contratto di Leonard, in teoria in scadenza al termine della prossima stagione, e il giocatore avrebbe manifestato l'intenzione di firmare un nuovo accordo con la franchigia. Nuovo accordo che, stando alle regole attuali, potrebbe tramutarsi in un prolungamento biennale, e quindi fino al giugno 2029, per una cifra vicina ai 123 milioni di dollari. In caso di estensione, quindi, Leonard, 35 anni, si legherebbe a Toronto di fatto fino al termine della carriera.

Approfondimento

Caso Kawhi Leonard-Clippers: violazioni e sanzioni

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