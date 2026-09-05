I Timberwolves rendono ufficiale la firma di Jonathan Kuminga, che vestirà la canotta numero 24 e intanto pensano di completare il roster aggiungendo un veterano al loro reparto lunghi. A dodici anni dall'addio, arrivato nell'estate del 2014 con la trade che lo portava a Cleveland, Kevin Love potrebbe infatti tornare a Minnesota
Tra presente, passato e futuro il mercato di Minnesota non sembra ancora essere terminato. In estate i Timberwolves hanno stravolto il loro roster con la trade per LaMelo Ball e quindi hanno superato una concorrenza assai agguerrita aggiudicandosi il free agent Jonathan Kuminga. E proprio l'arrivo dell'ex Golden State e Atlanta è stato ufficializzato nella giornata di ieri, con tanto di foto della canotta numero 24 che l'ala indosserà nella prossima stagione. Nel frattempo, però, il front office di Minnesota sembra orientaro a rinforzare il roster con il ritorno di un grande ex.
Il reparto lunghi di Minnesota e l'idea Love
I movimenti di mercato arrivati in estate hanno di fatto ridotto al minimo il reparto lunghi dei Timberwolves, che oggi come oggi potrebbero contare solo su Rudy Gobert e sul giovane Joan Beringer. Ecco perché l'idea di inserire un altro lungo a roster sta prendendo sempre più corpo e la dirigenza capeggiata da Tim Connelly avrebbe già individuato il candidato ideale. Free agent dallo scorso giugno, Kevin Love, 38 anni da compiere lunedì prossimo, potrebbe rappresentare un'alternativa solida dalla panchina e quindi nei prossimi giorni potrebbe materializzarsi il suo ritorno a Minnesota dopo dodici anni spesi tra Cleveland, Miami e Utah.