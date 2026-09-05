Tra presente, passato e futuro il mercato di Minnesota non sembra ancora essere terminato . In estate i Timberwolves hanno stravolto il loro roster con la trade per LaMelo Ball e quindi hanno superato una concorrenza assai agguerrita aggiudicandosi il free agent Jonathan Kuminga . E proprio l'arrivo dell'ex Golden State e Atlanta è stato ufficializzato nella giornata di ieri, con tanto di foto della canotta numero 24 che l'ala indosserà nella prossima stagione. Nel frattempo, però, il front office di Minnesota sembra orientaro a r inforzare il roster con il ritorno di un grande ex .

Il reparto lunghi di Minnesota e l'idea Love

I movimenti di mercato arrivati in estate hanno di fatto ridotto al minimo il reparto lunghi dei Timberwolves, che oggi come oggi potrebbero contare solo su Rudy Gobert e sul giovane Joan Beringer. Ecco perché l'idea di inserire un altro lungo a roster sta prendendo sempre più corpo e la dirigenza capeggiata da Tim Connelly avrebbe già individuato il candidato ideale. Free agent dallo scorso giugno, Kevin Love, 38 anni da compiere lunedì prossimo, potrebbe rappresentare un'alternativa solida dalla panchina e quindi nei prossimi giorni potrebbe materializzarsi il suo ritorno a Minnesota dopo dodici anni spesi tra Cleveland, Miami e Utah.