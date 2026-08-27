Gli addi a un veterano come Mike Conley, a un giocatore amatissimo come Naz Reid e a un pezzo importante della squadra come Julius Randle da una parte, gli arrivi di LaMelo Ball prima e di Jonathan Kuminga dopo: in casa Timberwolves l'estate ha portato una vera e propria rivoluzione. E ora la nuova Minnesota sembra avere tutto ciò che serve per insidiare Thunder e Spurs e ambire a conquistare le prime Finals della sua storia

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