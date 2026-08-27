NBA, i Timberwolves ora fanno paura: il roster di Minnesota per la stagione 2026-27
Gli addi a un veterano come Mike Conley, a un giocatore amatissimo come Naz Reid e a un pezzo importante della squadra come Julius Randle da una parte, gli arrivi di LaMelo Ball prima e di Jonathan Kuminga dopo: in casa Timberwolves l'estate ha portato una vera e propria rivoluzione. E ora la nuova Minnesota sembra avere tutto ciò che serve per insidiare Thunder e Spurs e ambire a conquistare le prime Finals della sua storia
- Che in casa Timberwolves si volesse voltare pagina lo si era capito con la trade che ha portato a Minnesota LaMelo Ball lo scorso luglio. Uno scambio, quello per la stella degli Hornets, che ha sconvolto il roster a disposizione di coach Chris Finch, recentemente completato con la firma di Jonatha Kuminga, tra i free agent più ambiti sul mercato
- Stipendio nel 2026-27: 40.7 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 48.9 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 25.7 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: firmato un biennale da 13 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 36.5 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 13.9 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 12.5 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 2.8 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 3 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 2.8 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 3.8 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 14.6 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 1.3 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 4.4 milioni di dollari