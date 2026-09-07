Rose: "Non si ricordano di Wilt e Russell, perché dovrebbero ricordarsi di me?"

"Spero che le prossime generazioni mi ricordino come uno che giocava duro e come un vincente, ma a essere onesto, per come è andata la mia storia, non si ricorderanno di me" ha detto a Sports Illustrated. "Ci sarà un ragazzino che si metterà d’impegno e che mi cercherà per scoprire la mia storia, ma molti non conoscono Wilt Chamberlain — uno che ha infranto un sacco di record, ha vinto tutti i premi e tutti i riconoscimenti. Oppure non sanno chi è Bill Russell, che ha vinto più titoli di tutti. Perciò chi sono io per dire che si ricorderanno di me? Probabilmente non lo faranno. Ma il ragazzino che lo farà spero che non sia per una coincidenza". In realtà è molto improbabile che Rose venga dimenticato, sia perché ha giocato per una squadra con tantissimi tifosi come i Bulls, sia perché le immagini delle sue giocate più spettacolari sono attualissime ancora oggi e sono facilmente recuperabili a un click di distanza, a differenza di quelle dei citati Chamberlain e Russell. Nell’era di Internet, Derrick Rose è destinato a essere ricordato ancora a lungo per il grande giocatore che è stato, per quanto sfortunato.