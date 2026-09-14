Mancano due anni alle Olimpiadi di Los Angeles, ma Kevin Durant vuole esserci per andare a caccia del suo quinto oro olimpico, nonostante sarà a pochi mesi dal 40° compleanno. "Mi diverto troppo, sono momenti incredibili che consiglio a tutti. Ho potuto viaggiare in posti che non avrei mai neanche immaginato se non fosse stato per il basket"

Qualche settimana fa Kevin Durant ha dichiarato che uno dei suoi obiettivi per il futuro è diventare general manager di Team USA, ma la sua carriera è ancora ben lontana dalla conclusione. Anzi, prima di chiuderla definitivamente intende andare a caccia di un traguardo storico: la quinta medaglia d’oro consecutiva alle Olimpiadi. In un recente evento di USA Basketball, KD ha confermato ancora una volta il suo desiderio di esserci a Los Angeles 2028, quando alla soglia dei 40 anni (li compirà a fine settembre) potrebbe togliersi la soddisfazione del quinto trionfo olimpico, lui che ha già più ori di qualsiasi altro giocatore statunitense ed è già il miglior realizzatore nella storia della nazionale ai Giochi Olimpici. "Mi diverto troppo" ha spiegato Durant a The Athletic alla fine della scorsa stagione. "Sono momenti incredibili. Puoi viaggiare per il mondo. Non so se saremo in grado di viaggiare per il mondo visto che i Giochi saranno negli Stati Uniti, ma negli ultimi anni siamo andati a Dubai, Abu Dhabi, Parigi, Londra, le Isole Canarie, Madrid... Quei luoghi hanno cambiato non solo la mia prospettiva sul gioco, ma anche sulla vita in generale. Sono stato in posti in cui non avrei mai nemmeno pensato di visitare se non fosse stato per il gioco. Quell'esperienza è impagabile. Incoraggio tutti a giocare per il proprio paese".