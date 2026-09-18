Sin da quando è arrivato in NBA e nella sua celebre apparizione nel film "Hustle" nei panni di Kermit Wilts, Anthony Edwards si è fatto conoscere anche per la sua personalità fuori dal campo . Per il lancio della sua nuova scarpa, la stella dei Minnesota Timberwolves ha improvvisato uno spettacolo di stand up comedy nel quale prende in giro vari giocatori NBA , a partire da LeBron James . "Avete visto dove è finito il 'big dog'?" esordisce Edwards. "Sarebbe venuto con me in Minnesota, ma immagino che le sue ginocchia non potessero reggere il clima freddo ". "Ant Man" poi ne ha avuto subito anche per Jaylen Brown , nuovo compagno di squadra di James a Philadelphia: "Sappiamo perché ha preso quella decisione: a Philly ci sono alcuni dei migliori parrucchieri del mondo . Tra lui e quel vecchio amico di Boston, ci saranno un sacco di 'aggiustamenti' nello spogliatoio " ha detto Edwards, facendo riferimento ai problemi "tricologici" di Brown e James.

Oltre agli avversari, Edwards ne ha avuto anche per il nuovo compagno di squadra LaMelo Ball: "Hanno portato il mio gemello alle 'Twin City' [il nome con cui sono conosciute Minneapolis e Saint Paul, ndr]. Ci siamo allenati insieme abbiamo fatto ogni tipo di cosa, tranne andare insieme in auto se è lui che guida. Con lui non ci salgo in macchina". Ant ha poi aggiunto un saluto al suo amico ed ex compagno di squadra Karl-Anthony Towns "per aver vinto il titolo", mandando però un messaggio a lui e ai New York Knicks: "Ci arriverò presto anche io, aspettate e vedete. Quest’anno la gabbia è aperta e il cane è slegato". Per concludere, un’ultima presa in giro a Jalen Brunson e il padre Rick: "Se siete in campo contro di me, tutti possono finire male. Anche vostro padre. Non mi interessa se è il vostro assistente allenatore". Infine, guardando dritto in camera, ha concluso dicendo: "Quando mi allaccerò queste, è finita per tutti. Specialmente per sapete chi". Il messaggio è stato lanciato.