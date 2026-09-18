La NBA piange la scomparsa di Michael Sweetney, ex giocatore NBA con quattro stagioni in carriera divise tra i New York Knicks e i Chicago Bulls negli anni 2000 dopo essere stato scelto alla numero 9 del Draft 2003. Ad annunciare la sua scomparsa a soli 43 anni è stata la moglie India Murray con un messaggio sui social, poi condiviso anche dalle sue squadre NBA. Negli ultimi anni aveva assistito ad alcune gare dei Knicks al Madison Square Garden come ex giocatore della squadra
Il mondo della NBA piange la scomparsa a soli 43 anni di Michel Sweetney. Ad annunciarlo, senza specificare le cause della morte, è stata la moglie India Murray con un messaggio sui social, poi condiviso anche dalle sue squadre NBA — i New York Knicks e i Chicago Bulls. Ex giocatore dell’università di Georgetown, dove si era messo in mostra fino a essere scelto alla numero 9 del Draft del 2003, ha giocato per le prime due stagioni a New York prima di essere ceduto ai Bulls nel 2005 insieme a Jermaine Jackson, Tim Thomas e le scelte che sarebbero diventate LaMarcus Aldridge e Joakim Noah all’interno dello scambio di Eddy Curry e Antonio Davis ai Knicks. Dopo la sua breve carriera in NBA, piagata da problemi di peso, ha giocato soprattutto in Cina e Porto Rico fino al 2017, diventando poi assistente allenatore in un college di Division III (Yeshiva University) nell’area di New York. Negli ultimi tempi aveva assistito anche a qualche partita dei Knicks al Madison Square Garden in qualità di ex giocatore della squadra.