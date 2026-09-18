Il mondo della NBA piange la scomparsa a soli 43 anni di Michel Sweetney. Ad annunciarlo, senza specificare le cause della morte, è stata la moglie India Murray con un messaggio sui social, poi condiviso anche dalle sue squadre NBA — i New York Knicks e i Chicago Bulls. Ex giocatore dell’università di Georgetown, dove si era messo in mostra fino a essere scelto alla numero 9 del Draft del 2003, ha giocato per le prime due stagioni a New York prima di essere ceduto ai Bulls nel 2005 insieme a Jermaine Jackson, Tim Thomas e le scelte che sarebbero diventate LaMarcus Aldridge e Joakim Noah all’interno dello scambio di Eddy Curry e Antonio Davis ai Knicks. Dopo la sua breve carriera in NBA, piagata da problemi di peso, ha giocato soprattutto in Cina e Porto Rico fino al 2017, diventando poi assistente allenatore in un college di Division III (Yeshiva University) nell’area di New York. Negli ultimi tempi aveva assistito anche a qualche partita dei Knicks al Madison Square Garden in qualità di ex giocatore della squadra.