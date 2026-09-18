LeBron James e Dwyane Wade sono amici di lunghissima data, oltre che compagni di squadra per due titoli NBA ai Miami Heat nel 2012 e nel 2013. Se c’è qualcuno che può avere un’idea di quali saranno i piani futuro di James è sicuramente lui, con il quale condivide un rapporto fraterno ancora oggi. E in una recente intervista il tre volte campione NBA ha fatto intendere che Philadelphia potrebbe non essere l’ultima fermata della carriera di James. "Come posso dirlo senza dirlo troppo? Non voglio dire troppo" ha cominciato Wade soppesando bene le parole e facendo intendere di sapere quali siano i piani del Re. "Dal punto di vista cestistico, la sua è una mossa molto strategica a questo punto della carriera, quella che ad Est gli dà le migliori possibilità di tornare a vincere il titolo. Penso che anche Miami sarebbe stata una buona mossa, ma ci sono più cose che dovevano incastrarsi. Philadelphia è quella che gli dà subito la miglior chance nell’immediato. Ma non credo che abbiamo visto la fine di questo mossa. Penso che ci sia ancora qualcosa in più. E non aggiungo altro". James, che ha firmato un biennale con opzione a suo favore sul secondo anno, potrebbe quindi continuare a giocare oltre la stagione 2026-27 che sta per cominciare — e potrebbe non essere con la maglia dei Sixers.