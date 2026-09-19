Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

WNBA, record di punti in una stagione per Mitchell: con lei e Clark Indiana sogna. VIDEO

NBA

Nella notte Indiana è passata sul campo di Toronto e la grande protagonista della vittoria è stata Kelsey Mitchell. La guardia delle Fever, infatti, con i 33 punti segnati alle Tempo ha superato A'ja Wilson e a quota 1.034 ha stabilito il nuovo record per punti segnati in una singola stagione in WNBA. Con lei e Caitlin Clark, in doppia doppia da 28 punti e 14 assist a Toronto, Indiana può davvero sognare in grande

LA WNBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

Quella vissuta a Toronto, dove le sue Fever hanno ottenuto una netta vittoria 103-85, è stata davvero una serata da ricordare per Kelsey Mitchell. La guardia di Indiana, infatti, ha mandato a referto l'ennesima prestazione eccellente della sua annata, chiudendo con 33 punti e 12/17 al tiro. Una prestazione che le è valsa il record di punti segnati da una giocatrice in una singola stagione WNBA, ora ritoccato a quota 1.034 e strappato dalle mani di A'ja Wilson. E ora, con lei e Caitlin Clark, in doppia doppia con 28 punti e 14 assist sul campo delle Tempo, Indiana, che ha vinto 8 delle ultime 10 partite giocate, può davvero sognare in grande e puntare ad un ruolo da outsider ai playoff, traguardo raggiunto da tempo e ora potenziale trampolino per un autunno da vivere da protagoniste.   

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Green risponde a Gallinari su Kawhi: "Disgustoso"

NBA

Draymond Green ha commentato con durezza le parole di Danilo Gallinari su Kawhi Leonard, con le...

Wade: "Phila non sarà l’ultima mossa di LeBron"

NBA

In una recente intervista, Dwyane Wade ha fatto capire che Philadelphia potrebbe non essere...

Curry: "Free agency come LeBron? Non mi attrae"

NBA

In un'intervista con CNBC, Steph Curry ha confermato ancora una volta di non voler cambiare...

Edwards ne ha per tutti: LeBron, Brown e LaMelo

NBA

Nell’ultimo spot per il lancio della sua nuova scarpa, Anthony Edwards ha improvvisato uno...

Addio Michael Sweetney, aveva 43 anni

NBA

La NBA piange la scomparsa di Michael Sweetney, ex giocatore NBA con quattro stagioni in carriera...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS