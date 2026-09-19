Nella notte Indiana è passata sul campo di Toronto e la grande protagonista della vittoria è stata Kelsey Mitchell. La guardia delle Fever, infatti, con i 33 punti segnati alle Tempo ha superato A'ja Wilson e a quota 1.034 ha stabilito il nuovo record per punti segnati in una singola stagione in WNBA. Con lei e Caitlin Clark, in doppia doppia da 28 punti e 14 assist a Toronto, Indiana può davvero sognare in grande

Quella vissuta a Toronto, dove le sue Fever hanno ottenuto una netta vittoria 103-85, è stata davvero una serata da ricordare per Kelsey Mitchell. La guardia di Indiana, infatti, ha mandato a referto l'ennesima prestazione eccellente della sua annata, chiudendo con 33 punti e 12/17 al tiro. Una prestazione che le è valsa il record di punti segnati da una giocatrice in una singola stagione WNBA, ora ritoccato a quota 1.034 e strappato dalle mani di A'ja Wilson. E ora, con lei e Caitlin Clark, in doppia doppia con 28 punti e 14 assist sul campo delle Tempo, Indiana, che ha vinto 8 delle ultime 10 partite giocate, può davvero sognare in grande e puntare ad un ruolo da outsider ai playoff, traguardo raggiunto da tempo e ora potenziale trampolino per un autunno da vivere da protagoniste.