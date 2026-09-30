I New York Knicks potrebbero diventare la prima squadra campione in carica a fare visita alla Casa Bianca durante la presidenza di Donald Trump, ma l'allenatore Mike Brown ha dichiarato che non è ancora stata presa una decisione definitiva. "Ne stiamo ancora parlando internamente, sarà una decisione comunitaria". Il proprietario James Dolan, molto vicino a Trump, aveva invece dichiarato a luglio che l’invito era stato accettato

Quella della visita della squadra campione NBA alla Casa Bianca è una tradizione che va avanti da sin dagli anni ‘60, ma da quando Donald Trump è diventato Presidente degli Stati Uniti (sia nel 2016 che successivamente nel 2024) nessuno ci è più andato. I New York Knicks potrebbero diventare la prima squadra a fare visita al POTUS che da sempre ha un rapporto conflittuale con la NBA, ma al momento una decisione definitiva non è ancora stata presa. "È una cosa che stiamo ancora discutendo internamente con i nostri ragazzi e l’organizzazione" ha detto l’allenatore Mike Brown. "Qualsiasi cosa decideremo di fare, lo faremo tutti insieme".