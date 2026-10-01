Sotto 0-1 nella serie contro le Golden State Valkyries e con tre punti da recuperare a 15 secondi dalla fine, le Dallas Wings erano a un passo dall’eliminazione dai playoff. A evitare il secondo ko consecutivo per mano delle Golden State Valkyries serviva una prodezza, e a realizzarla è stata Arike Ogunbowale, che con un incredibile canestro dall’angolo ha pareggiato la partita a 4.2 secondi dalla fine, forzando l’overtime. Nel tempo supplementare la guardia delle Wings ha poi segnato subito un’assurda tripla appoggiata al tabellone che ha dato il via all’overtime, nel quale ha poi firmato anche la tripla che ha spezzato la parità a 1:46 dalla fine per il parziale di 8-0 che ha deciso il match. Alla fine il suo tabellino è semplicemente storico: mai nessuno aveva realizzato 45 punti in una partita di playoff WNBA, di cui 22 arrivati tra ultimo quarto e supplementare equamente divisi. Per lei anche 7 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi in 42 minuti, realizzando 12 dei 23 tiri tentati (5/8 da tre) e 16 dei 18 liberi guadagnati per una prestazione che entra di diritto nei libri di storia.

Approfondimento Dallas forza gara-3 all'OT, Zandalasini 5 punti