L'allenatore dei Los Angeles Lakers JJ Redick ha raccontato un aneddoto esilarante riguardante Quentin Grimes, suo nuovo giocatore in gialloviola ma anche ex compagno di allenamenti estivi a New York. In una di queste occasioni nel 2023 lo ha invitato a casa sua negli Hamptons, ma Grimes ha sbagliato indirizzo ed è entrato nella casa di un vicino di casa e usando la sua piscina — con Redick che si è accorto di tutto tramite una foto su Instagram

Quentin Grimes è stata una delle aggiunte di maggiori rilievo dell’estate dei Los Angeles Lakers, anche su indicazione di coach JJ Redick che lo conosce da tempo — anche se non sempre per i motivi giusti. L’allenatore dei Lakers ha infatti raccontato un curioso aneddoto avvenuto nell’estate del 2023, quando i due si sono ritrovati per un paio di giorni ad allenarsi insieme a New York. "Aveva portato un suo amico a Sag Harbor [un villaggio negli Hamptons, luogo di villeggiatura sul mare, dove Redick ha casa, ndr] e gli ho detto che poteva venire a stare nella mia casa per gli ospiti. Sono una persona molto puntigliosa, perciò gli ho dato l’indirizzo preciso — non che ci voglia molto: è una strada e un numero, non ci si può sbagliare —, dove trovare le chiavi, dov’erano le stanze e che c’era una palestra al piano di sotto. Tutto quello che gli serviva. Tutto molto chiaro, no?".

Solo che evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. "Dopo aver finito con la mia sessione di golf mattutina, sono tornato per allenarmi con lui, ma non c’era nessuno a casa. Però mi aveva detto che era arrivato e che aveva preso possesso della casa degli ospiti. Perciò mi metto a cercarlo dappertutto, ma non lo trovo e non c’è la loro macchina. A quel punto vado sul suo Instagram e vedo che ha postato una sua foto in piscina con l'hashtag 'Hamptons Life'. Ma non era la mia casa: era la casa di un mio vicino di casa! A quel punto lo chiamo e gli dico 'Ma dove c… sei andato?!'. Erano entrati a casa di un mio vicino senza rendersene conto: ha detto che avevano trovato aperto". Approfondimento Redick: "Per la prima volta i pezzi hanno senso"

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