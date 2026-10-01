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NBA, JJ Redick: "Ho invitato Quentin Grimes, ma è entrato nella piscina del mio vicino"

NBA

L'allenatore dei Los Angeles Lakers JJ Redick ha raccontato un aneddoto esilarante riguardante Quentin Grimes, suo nuovo giocatore in gialloviola ma anche ex compagno di allenamenti estivi a New York. In una di queste occasioni nel 2023 lo ha invitato a casa sua negli Hamptons, ma Grimes ha sbagliato indirizzo ed è entrato nella casa di un vicino di casa e usando la sua piscina — con Redick che si è accorto di tutto tramite una foto su Instagram

Quentin Grimes è stata una delle aggiunte di maggiori rilievo dell’estate dei Los Angeles Lakers, anche su indicazione di coach JJ Redick che lo conosce da tempo — anche se non sempre per i motivi giusti. L’allenatore dei Lakers ha infatti raccontato un curioso aneddoto avvenuto nell’estate del 2023, quando i due si sono ritrovati per un paio di giorni ad allenarsi insieme a New York. "Aveva portato un suo amico a Sag Harbor [un villaggio negli Hamptons, luogo di villeggiatura sul mare, dove Redick ha casa, ndr] e gli ho detto che poteva venire a stare nella mia casa per gli ospiti. Sono una persona molto puntigliosa, perciò gli ho dato l’indirizzo preciso — non che ci voglia molto: è una strada e un numero, non ci si può sbagliare —, dove trovare le chiavi, dov’erano le stanze e che c’era una palestra al piano di sotto. Tutto quello che gli serviva. Tutto molto chiaro, no?".

Solo che evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. "Dopo aver finito con la mia sessione di golf mattutina, sono tornato per allenarmi con lui, ma non c’era nessuno a casa. Però mi aveva detto che era arrivato e che aveva preso possesso della casa degli ospiti. Perciò mi metto a cercarlo dappertutto, ma non lo trovo e non c’è la loro macchina. A quel punto vado sul suo Instagram e vedo che ha postato una sua foto in piscina con l'hashtag 'Hamptons Life'. Ma non era la mia casa: era la casa di un mio vicino di casa! A quel punto lo chiamo e gli dico 'Ma dove c… sei andato?!'. Erano entrati a casa di un mio vicino senza rendersene conto: ha detto che avevano trovato aperto".

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Tutto è bene quel che finisce bene però: "Quella sera lo abbiamo portato fuori a cena con i miei figli e mia moglie, ci siamo trovati molto bene. Quando ci siamo lasciati, mia moglie mi ha chiamato alle 8 del mattino dopo e mi ha detto 'Come possiamo fare in modo che i nostri figli crescano come Quentin?'. Perciò ha ricevuto lo stampo di approvazione da parte di Chelsea Redick".

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