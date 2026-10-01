I playoff della WNBA continuano a regalare partite emozionanti e giocate memorabili. Nella notte la scena è stata presa da gara-2 della serie tra le Dallas Wings e le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini, con le texane sotto 0-1 nella serie e a una sconfitta dall’eliminazione. Con l’intera stagione in palio, le Wings sono riuscite a vendicare i 24 punti di scarto subiti a San Francisco in gara-1 e vincere dopo un tempo supplementare, guidate da una prestazione storica di Arike Ogunbowale. La guardia di Dallas ha infatti chiuso con 45 punti, nuovo record per una partita di playoff nella storia della WNBA, realizzando anche la tripla dall’angolo che ha pareggiato la sfida a 4.2 secondi dalla fine dei regolamentari. Ogunbowale ha poi continuato il suo show segnando anche all’inizio dell’overtime con una tripla appoggiata al tabellone, firmando ben 22 punti tra quarto periodo e overtime e chiudendo con 12/23 dal campo, 5/8 dalla lunga distanza e 16/18 ai liberi. Alle Valkyries non è bastato il massimo in carriera ai playoff di Gabby Williams con 36 punti, mentre Cecilia Zandalasini (top scorer in gara-1 con 22 punti) ha vissuto una serata opaca con soli 5 punti in 19 minuti, realizzando due dei tre tiri tentati e aggiungendo un rimbalzo, un assist, due recuperi e una stoppata al suo tabellino. La decisiva gara-3 si disputerà nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre alle 3 del mattino.