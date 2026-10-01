Playoff WNBA, Dallas vince all'overtime e forza gara-3, 5 punti per ZandalasiniWNBA
In gara-2 della serie tra Dallas e Golden State, le padrone di casa delle Wings sono riuscite a evitare l’eliminazione, vincendo per 108-100 dopo un tempo supplementare e forzando così la decisiva gara-4. Serata opaca per Cecilia Zandalasini con 5 punti in meno di 19 minuti. Strepitosa la prova di Arike Ogunbowale con 45 punti, nuovo record WNBA. Nell'altra partita Atlanta ha eliminato Washington, avanzando al secondo turno dove affronterà New York
I playoff della WNBA continuano a regalare partite emozionanti e giocate memorabili. Nella notte la scena è stata presa da gara-2 della serie tra le Dallas Wings e le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini, con le texane sotto 0-1 nella serie e a una sconfitta dall’eliminazione. Con l’intera stagione in palio, le Wings sono riuscite a vendicare i 24 punti di scarto subiti a San Francisco in gara-1 e vincere dopo un tempo supplementare, guidate da una prestazione storica di Arike Ogunbowale. La guardia di Dallas ha infatti chiuso con 45 punti, nuovo record per una partita di playoff nella storia della WNBA, realizzando anche la tripla dall’angolo che ha pareggiato la sfida a 4.2 secondi dalla fine dei regolamentari. Ogunbowale ha poi continuato il suo show segnando anche all’inizio dell’overtime con una tripla appoggiata al tabellone, firmando ben 22 punti tra quarto periodo e overtime e chiudendo con 12/23 dal campo, 5/8 dalla lunga distanza e 16/18 ai liberi. Alle Valkyries non è bastato il massimo in carriera ai playoff di Gabby Williams con 36 punti, mentre Cecilia Zandalasini (top scorer in gara-1 con 22 punti) ha vissuto una serata opaca con soli 5 punti in 19 minuti, realizzando due dei tre tiri tentati e aggiungendo un rimbalzo, un assist, due recuperi e una stoppata al suo tabellino. La decisiva gara-3 si disputerà nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre alle 3 del mattino.
Atlanta vince anche gara-2 e avanza al secondo turno
Nell’altra gara della notte le Atlanta Dream hanno avuto ragione delle Washington Mystics per 93-75, avanzando così al secondo turno dei playoff. Allisha Gray con 22 punti e Jordin Canada con 19 (di cui 13 nel solo quarto periodo) hanno spinto le Dream al secondo successo su due, tornando al secondo turno dei playoff dopo otto anni di assenza. Domenica ospiteranno gara-1 contro le New York Liberty, in una serie di semifinale al meglio delle cinque partite.