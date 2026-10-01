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NBA, Tyrese Maxey inserito nei TIME100 Next: per lui scrive LeBron James

NBA
©Getty

Tyrese Maxey è stato inserito dalla prestigiosa rivista TIME tra i "TIME100 Next", la lista delle giovani stelle nascenti più influenti al mondo. A firmare il suo pezzo è stato nientemeno che LeBron James, che ha sottolineato come il loro rapporto abbia influenzato la sua decisione di unirsi ai Philadelphia 76ers: "È una gioia essere in sua compagnia, è un ragazzo speciale"

Ogni anno la rivista TIME pubblica la sua celeberrima lista dei 100 personaggi più influenti al mondo, declinandola anche nel mondo dello sport. Tra le molte liste c’è però anche quella delle 100 giovani stelle nascenti più influenti al mondo, una lista nella quale è finito anche Tyrese Maxey. Il 25enne playmaker dei Philadelphia 76ers è l’unico giocatore NBA presente (insieme a lui anche Olivia Miles, Rookie dell’Anno in WNBA) e a firmarne l’estratto di accompagnamento è nientemeno che LeBron James: "Tyrese Maxey migliora ogni stagione, ed è davvero solo all’inizio del suo percorso" ha scritto James, che lo scorso giugno è stato incoronato "Atleta del secolo" da TIME. "Al di là del suo miglioramento come giocatore, l'ho visto crescere enormemente come leader per la nostra squadra dentro e fuori dal campo. Ha lavorato tantissimo, e si vede".

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James, che condivide l'agente Rich Paul con Maxey, ha poi aggiunto: "Ci siamo allenati insieme negli ultimi cinque anni in estate e il nostro rapporto fuori dal campo ha sicuramente influenzato la mia decisione di andare a Philadelphia e unirmi ai 76ers. Tutto quello che gli è successo è successo per una ragione. La sua caratteristica migliore è il carattere: è un ragazzo speciale, sempre con i piedi per terra, non si fa esaltare o abbattere, arriva sempre con il sorriso in volto. È una gioia stare con lui. Sta a noi come suoi compagni di squadra continuare a spingerlo ad essere il più grande possibile. Sono felice di far parte di questo percorso".

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