Bronny James è pronto a cominciare la sua terza stagione in NBA, la prima senza l’ombra lunga di papà LeBron alle sue spalle. I Lakers però dovranno effettuare un taglio prima dell’inizio della regular season, e Bronny si gioca il posto con Jaden Hardy, Dalton Knecht e Adou Thiero. "Creare il mio percorso e la mia carriera è la motivazione che mi fa alzare ogni mattina e lavorare duro. Voglio affermarmi come Bronny e non come LeBron"

Il training camp che è cominciato da pochi giorni è particolarmente importante per Bronny James. Alla vigilia del suo terzo anno di carriera, la guardia dei Los Angeles Lakers affronta la prima stagione senza l’ombra lunga di papà LeBron, passato in estate ai Philadelphia 76ers. Soprattutto, però, i Lakers hanno cominciato gli allenamenti in vista della stagione con 16 giocatori con contratto garantito, e Bronny è il secondo giocatore meno pagato della squadra, con un contratto da 2.3 milioni di dollari con un’opzione in favore della squadra per il prossimo anno. Una situazione contrattuale che lo accomuna a Jaden Hardy (6 milioni), Dalton Knecht (6.4 milioni per il prossimo anno) e Adou Thiero (2.5 milioni): con ogni probabilità l’ultimo taglio dei Lakers — o cessione sul mercato ad una squadra con un posto a roster — sarà uno di questi quattro giocatori, visto che possono essere iscritti un massimo di 15 giocatori con contratto garantito all’inizio della regular season. Approfondimento Bronny: "Papà LeBron a Phila? Chi se ne frega"

Bronny si giocherà quindi il posto durante gli allenamenti, cercando di confermare quanto di buono visto nel finale della scorsa stagione dove era riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio, complici gli infortuni di Luka Doncic e Austin Reaves. Soprattutto, però, vuole uscire dall’ombra di suo padre: "Creare il mio percorso e la mia carriera è la motivazione che mi spinge ogni giorno ad alzarmi e a lavorare duro" ha detto nel media day dei Lakers. "Voi mi conoscete come Bronny, ma il mio nome all’anagrafe è LeBron. Da quando ho cominciato a giocare, ho sempre voluto affermarmi come Bronny e non come LeBron. Sono pronto ad andare in campo e giocare". Approfondimento A Natale sarà LeBron contro Bronny James