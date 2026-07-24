Tra le persone che attendono con particolare interesse la decisione di LeBron James sul suo futuro c’è anche Mario Hezonja. Il 31enne croato, scelto alla numero 5 del Draft del 2015 dagli Orlando Magic, dopo cinque stagioni in Europa tra Panathinaikos, UNICS Kazan e Real Madrid ha deciso di tornare in NBA a giocarsi le sue possibilità, ma si è ritrovato impantanato nell’indecisione del Re. Lo ha rivelato Shams Charania di ESPN, parlandone in questi termini: "C'è un ragazzo all'estero in questo momento di nome Mario Hezonja che sta tornando dall'EuroLeague alla NBA. È stato una scelta di alto livello diversi anni fa, ma è trattenuto da LeBron James" ha detto al Pat McAfee Show. "Ci sono alcune squadre, che si tratti di Golden State, Cleveland, ecc., che stanno solo aspettando che LeBron prenda una decisione. E James ne è molto consapevole, ne sono sicuro". Hezonja potrebbe quindi essere il "piano B" nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare al Re, specialmente per i Cleveland Cavaliers che sono sulle tracce anche di Jonathan Kuminga.

Approfondimento Hezonja lascia il Real Madrid e punta all'NBA