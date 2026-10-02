I Miami Heat hanno annunciato una serata speciale per il prossimo 18 novembre, quando la squadra cambierà colori, maglie e campo per il lancio del videogioco GTA VI, ambientato a Vice City (una città immaginaria ma chiaramente ispirata alla Miami degli anni '80). L'evento unico nel suo genere si terrà in occasione della sfida interna ai Milwaukee Bucks, col primo incontro di Giannis Antetokounmpo col suo passato e il ritorno di vari ex come Tyler Herro e Jaime Jaquez
È una partnership senza precedenti quella annunciata dai Miami Heat e da Rockstar Games. Per una sera soltanto, infatti, gli Heat cambieranno del tutto pelle trasformandosi nei "Vice City", con logo, maglie, parquet e altre attività speciali tutte ispirate alla città del nuovo capitolo di Grand Theft Auto. La data è ben nota a tutti gli appassionati di di videogiochi: la serata speciale si terrà infatti il prossimo 18 novembre, alla vigilia del lancio dell'attesissimo GTA VI, il sesto capitolo di una delle saghe videoludiche più famose al mondo. Per questo sesto capitolo — che gli appassionati attendono da ben 13 anni e che si sbloccherà negli USA alla mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre — Rockstar Games è tornata ad ambientare le sue storie a Vice City, una città immaginaria ma chiaramente ispirata ai luoghi e all’estetica della Miami degli anni ’80. Da qui la partnership con gli Heat, che per una sera diventeranno quindi i Vice City — e non in una serata qualunque.
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Una gara speciale per la sfida tra Giannis e il suo passato
Il 18 novembre infatti arriveranno in Florida i Milwaukee Bucks, in quella che sarà quindi la prima sfida tra Giannis Antetokounmpo e il suo recentissimo passato e, di conseguenza, quella del ritorno dei vari Tyler Herro, Jaime Jaquez, Kel’el Ware e Kasparas Jakucionis che in estate sono passati dagli Heat ai Bucks. Una gara cerchiata da tutti sui propri calendari (non a caso la gara sarà trasmessa anche in diretta nazionale su ESPN negli Stati Uniti) e che catalizzerà ancora di più le attenzioni di tutti — in attesa che a mezzanotte si sblocchi il nuovo videogioco di Rockstar Games e tutti possano cominciare ad avventurarsi nella tentacolare Vice City.