Nella notte l’attesissimo scambio per Giannis Antetokounmpo si è materializzato e il greco è passato da Milwaukee a Miami in cambio di quattro giocatori e tre prime scelte ai futuri Draft. Uno scambio, quello tra Bucks e Heat, che a poche ore dal Draft ha messo in subbuglio il mercato NBA. Tutti gli aggiornamenti, le reazioni e le dichiarazioni che riguardano la clamorosa trade in diretta
Superando al fotofinish la concorrenza dei Celtics, Miami ha piazzato il colpo di mercato che era atteso da diverso tempo e si è materializzato nella notte italiana. Gli Heat si portano a casa Giannis Antetokounmpo, stella in rottura con tutto l’ambiente a Milwaukee, spedendo ai Bucks Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, tre prime scelte ai futuri Draft (compresa la 13^ in quello che andrà in scena stanotte), uno swap e una seconda scelta. Uno scambio, quello con al centro il greco, che potrebbe dare il via a tutta un’altra serie di movimenti nelle prossime ore e nei prossimi giorni.
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Antetokounmpo a Miami: i dettagli della trade
Dopo mesi di voci nella scorsa notta italiana Miami e Milwaukee hanno trovato l'accordo per uno scambio con al centro Giannis Antetokounmpo che prevede quanto segue:
Agli Heat:
- Giannis Antetokounmpo
- Bobby Portis
Ai Bucks:
- Tyler Herro
- Kaspar Jakucionis
- Jaime Jaquez Jr.
- Kel’el Ware
- La 13^ scelta al Draft 2026
- Una prima scelta al Draft 2031
- Una prima scelta al Draft 2033
- Uno swap su una scelta al Draft 2030
- Una seconda scelta al Draft 2033
Herro potrebbe non fermarsi a Milwaukee
La voce era già circolata nei primi minuti dopo la diffusione della notizia della trade e nelle ore successive ha preso sempre più corpo: Herro potrebbe essere a Milwaukee solo di passaggio, perché i Bucks sembrano intenzionati ad ascoltare eventuali offerte per la guardia in uscita dagli Heat, che non rienrterebbe nel progetto di ricostruzione della squadra
Magic promuove lo scambio e loda Portis
Secondo Magic Johnson Antetokounmpo sarebbe insieme a Nikola Jokic il miglior giocatore al mondo, ma l'ex leggenda dei Lakers sottolinea come anche l'altro giocatore incluso nella trade potrà essere importante per Miami
Boston non avrebbe voluto includere Gonzales e Scheierman nella trade
Sempre secondo quanto riportato da ESPN, tra i motivi che avrebbero impedito a Boston di concludere la trade con Milwaukee per Antetokounmpo ci sarebbe stata da parte dei Celtics l'indisponibilità e inserire come ulteriori contropartite i giovani Hugo Gonzalese e Baylor Scheierman
Boston la grande sconfitta e la questione Brown
I Celtics ci hanno provato davvero a mettere le mani su Antetokounmpo, puntando su Jaylen Brown come contropartita. Dopo essersi visti soffiare l'affare sotto il naso dagli Heat, però, a Boston ora, stando a quanto riportato da ESPN, si aspettano che per l'MVP delle Finals 2024 arrivino diverse altre offerte
L'effetto a catena della trade per Antetokounmpo
L'impressione diffusa tra gli addetti ai lavori è che lo scambio tra Heat e Bucks con al centro Antetokounmpo possa animare il mercato NBA anche in altre piazze, che dopo la conclusione di una saga che durava da diversi mesi potrebbero decidere a loro volta di sciogliere nodi emersi durante l'ultima stagione
Middleton nel mirino degli Heat
Secondo quanto riportato da ESPN, nel mirino degli Heat ci sarebbe prima di tutto Khris Middleton, compagno di Antetokounmpo a Milwaukee nell'anno del titolo vinto e veterano free agent dalle caratteristiche che si adatterebbero bene alle esigenze della squadra
Miami: inizia la caccia ai free agent per ampliare il roster
La cessione di quattro giocatori all'interno della trade per Antetokounmpo ha lasciato Miami con un roster ridotto sia numericamente che in termini di talento. Pat Riley e soci dovranno quindi provare a rimpolpare l'organico puntando su free agent, magari veterani, disposti ad accettare il minimo salariale o poco più pur di partecipare alla corsa per il titolo con il greco
Anche Bobby Portis nell'affare
Per far quadrare dal punto di vista dei salari lo scambio, Milwaukee ha preteso e ottenuto di inserire in uscita anche il veterano Bobby Portis, titolare di un contratto da poco meno di 30 milioni di dollari complessivi per le prossime due stagioni (con player option a suo favore per la stagione 2027-28)
Il mercato NBA prende velocità
Nella stessa notte in cui è arrivata la trade con al centro Antetokounmpo, il mercato NBA ha iniziato ad accelerare e Minnesota è stata protagonista con una doppia mossa che ha portato all’addio a Julius Randle e al prolungamento del contratto di Ayo Dosunmu
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I nuovi Heat con Giannis
A Miami Antetokounmpo troverà un roster ridotto a causa dei giocatori in uscita dalla trade, ma che avrà capitan Bam Adebayo come punto di riferimento e, con ogni probabilità, Andrew Wiggins e Norman Powell, con cui la dirigenza degli Heat pare avere tutta la volontà di prolungare i contratti in scadenza per il primo e già scaduto per il secondo, a fare da nucleo a disposizione di coach Erik Spoelstra
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Si chiude l'avventura di Antetokounmpo ai Bucks
Dopo 13 anni l’avventura in Wisconsin di Antetokounmpo si chiude: il punto più alto rimane, ovviamente, il titolo NBA del 2021, solo il secondo nella storia della franchigia dopo quello di 50 anni prima. Da allora, però, i Bucks sono andati incontro a un lungo ma costante declino: quattro eliminazioni ai playoff consecutive, in semifinale di conference nel 2022, e al primo turno nel 2023, 2024 e 2025
Miami ritrova una stella di prima grandezza
Che gli Heat fossero a caccia di una stella di prima grandezza non è una novità, perché Pat Riley e soci di fatto non erano fin qui riusciti a rimpiazzare la perdita di LeBron James avvenuta nell'estate del 2014. Nel frattempo la squadra, con Jimmy Butler grande protagonista, era riuscita ad arrivare due volte alle Finals, traguardo che ora verrà inseguito con Antetokounmpo a fare da leader e trascinatore
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Miami batte la concorrenza di Boston
Come anticipato ieri nel pomeriggio, ora italiana, da ESPN, nella corsa al greco erano rimasti in lizza di fatto solo Heat e Celtics, ma Miami ha avuto la meglio rispetto all'offerta di Boston, che girava attorno all'MVP delle Finals 2024 Jaylen Brown e a due prime scelte ai futuri Draft
Il curriculum di Giannis
Nelle sue 13 stagioni in NBA, fin qui tutte vissute a Milwaukee, Antetokounmpo è stato 10 volte All-Star, vincendo 2 premi di MVP della regular season e un premio di Difensore dell'Anno
Il rinnovo contrattuale di Antetokounmpo: le possibili opzioni
A Miami Antetokounmpo si porta un contratto che scade nel giugno del 2028, con player option da lui esercitabile per la stagione 2027-28. Una player option che il greco avrà tempo di esercitare entro il prossimo 6 gennaio, trovandosi di fronte a due possibilità per il prevedibile allungamento dell'accrodo che ora lo lega agli Heat:
- 214 milioni in 3 anni se dovesse esercitare la player option
-275 miloni in 4 anni se dovesse decidere di non esercitarla, uscendo virtualmente dall'accordo al termine della prossima stagione
Giannis a Miami
Alla fine, dopo lunghi mesi di trattative, nella notte italiana è arrivata la notizia tanto attesa: Giannis Antetokounmpo vestirà la maglia degli Heat insieme a Bobby Portis in cambio di Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, tre prime scelte ai futuri Draft (compresa la 13^ in quello che andrà in scena stanotte), uno swap e una seconda scelta
Perché lo scambio è arrivato prima del Draft
La proprietà di Milwaukee lo aveva detto in maniera chiara: una volta assodata la volontà di chiudere il rapporto con Antetokounmpo, l'intenzione era quella di trovare una trade prima del Draft in modo da aumentare il numero di scelte in mano ai Bucks, che hanno subito acquisito la 13^ da Miami, e quindi facilitare la ricostruzione della squadra