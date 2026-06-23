Nella notte l’attesissimo scambio per Giannis Antetokounmpo si è materializzato e il greco è passato da Milwaukee a Miami in cambio di quattro giocatori e tre prime scelte ai futuri Draft. Uno scambio, quello tra Bucks e Heat, che a poche ore dal Draft ha messo in subbuglio il mercato NBA. Tutti gli aggiornamenti, le reazioni e le dichiarazioni che riguardano la clamorosa trade in diretta

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