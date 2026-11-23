Sul possesso decisivo della sfida tra Warriors e Celtics, Draymond Green è riuscito a forzare un errore a Jayson Tatum, propiziando il successo dei suoi dopo cinque sconfitte in fila. Una giocata arrivata al termine di una giornata passata a litigare sui social con l’ex giocatore NBA Eddie Johnson, che ne ha messo in dubbio le qualità paragonandolo a giocatori che non sono mai entrati nella Hall of Fame

I Golden State Warriors non erano più riusciti a vincere dopo l’infortunio di Steph Curry, inanellando una striscia di cinque sconfitte consecutive in cui per quattro volte non erano riusciti a raggiungere quota 100 punti segnati. Non l’hanno raggiunta neanche stanotte, ma gli 88 punti realizzati sono bastati per superare gli 87 dei Boston Celtics (prima gara NBA con entrambe le squadre sotto i 90 punti negli ultimi due anni) e ritrovare la vittoria. A mettere la firma sul successo è stato Draymond Green , che sul possesso decisivo ha preso in consegna Jayson Tatum e lo ha costretto a un errore dalla media distanza , festeggiando lo "stop" difensivo con un lungo abbraccio col suo allenatore Steve Kerr.

La polemica di Green con l'ex giocatore Eddie Johnson: "Sono sempre i perdenti che parlano"

La giocata di Green arriva al termine di una giornata in cui la sua intera carriera è stata messa in discussione sui social in particolare da Eddie Johnson, ex giocatore NBA con 17 anni di carriera alle spalle e ora commentatore per la tv che trasmette le partite dei Phoenix Suns. Johnson aveva messo in dubbio le cifre di Green (che nelle ultime gare senza Curry stava viaggiando a 3.2 punti e 3.2 tentativi a partita) e in generale la sua efficacia nelle partite in cui non ha potuto contare su Steph, mentre altri giocatori che non sono mai stati introdotti nella Hall of Fame hanno avuto rendimenti decisamente maggiori.

Green, ovviamente, non l’ha presa bene, continuando a "bisticciare" sui social con Johnson per oltre cinque ore: non a caso, contro Boston è arrivato il suo massimo stagionale sia per punti (9) che per tiri tentati (7), tra cui un 3/4 da tre nei primi sei minuti di partita. "Ci sono persone che paragonano la loro versione più giovane al me di oggi, a 36 anni e alla mia 15^ stagione in NBA. Questo dice molto. Ci sono persone che mi sbattono il loro curriculum in faccia, ma se lo faccio io passo per quello che fa il bullo" ha detto Green. "Ma se notate, non sono mai i grandi del passato o quelli che hanno vinto che mettono in dubbio il mio impatto sul gioco. Sono sempre i perdenti e quelli che non hanno mai combinato nulla. Perciò conviene lasciarli parlare".