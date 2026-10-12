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Mercato NBA, dopo l'infortunio a Hukporti i Sixers non cercano un nuovo cambio per Embiid

NBA

La prima stagione a Philadelphia di Ariel Hukporti, arrivato in estate da New York per fare da cambio a Joel Embiid, è già terminata a causa della rottura del tendine d'Achille, ma i Sixers non sembrano aver fretta di tornare sul mercato in cerca di un nuovo lungo da affiancare al camerunese. La dirigenza, infatti, non vuole rischiare di finire nel famigerato 'second apron' e coach Nurse si dice convinto di avere già in casa delle alternative valide sotto canestro

 

A Philadelphia stanno facendo l'abitudine ad avere un vuoto sotto canestro. I Sixers, infatti, negli ultimi anni hanno dovuto imparare a convivere con le tantissime assenze della loro stella Joel Embiid, tanto che in estate la dirigenza, oltre ai colpi clamorosi come LeBron James e Jaylen Brown, aveva ben pensato di portarsi a casa Ariel Hukporti, solido centro di riserva reduce oltretutto dalla vittoria del titolo con i Knicks (seppur con un ruolo piuttosto marginale). Solo che Hukporti si è rotto il tendine d'Achille nell'amichevole prestagionale contro la sua ex squadra, chiudendo così la sua prima annata a Philadelphia ancor prima di poterla iniziare. I Sixers, però, anche per evitare di appesantire ulteriormente il loro già corposissimo monte salari, rischiando poi di finire nel famigerato 'second apron', non paiono intenzionati a tornare a breve sul mercato per ingaggiare un cambio di Embiid. Anche perché coach Nick Nurse sembra convinto di avere già a roster delle alternative plausibili sotto canestro

La rotazione dei lunghi di Phila secondo Nurse

Jabari Walker, che nell'ultima uscita in amichevole contro Boston è partito in quintetto nel posto che sarebbe di Embiid, ha dato buone risposte e Nurse sembra voler puntare anche su Adem Bona, atteso a un salto di qualità nella sua terza stagione in NBA, e Dominic Barlow, già elemento prezioso nella seconda metà della scorsa stagione. La rotazione dei lunghi, insomma, per Nurse sarebbe di buona qualità anche in assenza di Hukporti, soprattutto perché l'ex allenatore di Toronto si è detto intenzionato a provare anche il super veterano James e Dean Wade, altro innesto estivo, nel ruolo per loro sostanzialmente inedito di centro. Almeno per ora, quindi, la casella mancante a roster creata dall'infortunio di Hukporti non sembra destinata a essere riempita.

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