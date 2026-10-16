NBA, Wembanyama e gli Spurs dominano nelle previsioni dei General Manager
Per il 25° anno, il sito ufficiale della NBA ha chiesto ai 30 General Manager della NBA una serie di previsioni sulla stagione che sta per cominciare. I dirigenti della lega hanno molta fiducia nei San Antonio Spurs e in Victor Wembanyama, indicati da molti di loro come i candidati alla vittoria finale, come miglior nucleo giovane della lega e per il premio di MVP. Di seguito tutte le loro previsioni
- 1. San Antonio Spurs – 50%
- 2. Oklahoma City Thunder – 43%
- » Altri: New York Knicks, Philadelphia 76ers
- » L'anno scorso: Oklahoma City Thunder – 80%
- 1. Victor Wembanyama, San Antonio – 77%
- 2. Nikola Jokić, Denver – 10%
- 3. Anthony Edwards, Minnesota – 7%
- » Altri: Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City; Jayson Tatum, Boston
- » L'anno scorso: Nikola Jokić – 67%
- 1. Victor Wembanyama, San Antonio – 93%
- » Altri: Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City; Cooper Flagg, Dallas
- » L'anno scorso: Victor Wembanyama – 83%
- 1. Victor Wembanyama, San Antonio – 47%
- 2. Nikola Jokić, Denver – 33%
- 3. Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – 10%
- 4. Stephen Curry, Golden State – 7%
- 5. Luka Dončić, L.A. Lakers – 3%
- » L'anno scorso: Nikola Jokić – 57%
- 1. Dylan Harper, San Antonio – 27%
- T-2. Cooper Flagg, Dallas – 7%
- T-2. Collin Murray-Boyles, Toronto – 7%
- T-2. Amen Thompson, Houston – 7%
- T-2. Cason Wallace, Oklahoma City – 7%
- » Altri: Scottie Barnes; Matas Buzelis; Stephon Castle; Cedric Coward; Tyler Herro; Walker Kessler; Kon Knueppel; Jonathan Kuminga; Tyrese Maxey; Brandon Miller; Ajay Mitchell; Ja Morant; Payton Pritchard; Alex Sarr
- » L'anno scorso: Amen Thompson – 30%
- 1. Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – 67%
- 2. Jalen Brunson, New York – 20%
- 3. Luka Dončić, L.A. Lakers – 10%
- 4. Stephen Curry, Golden State – 3%
- » L'anno scorso: Shai Gilgeous-Alexander – 73%
- 1. Anthony Edwards, Minnesota – 73
- 2. Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – 13%
- 3. Luka Dončić, L.A. Lakers – 10%
- 4. Donovan Mitchell, Cleveland – 3%
- » L'anno scorso: Anthony Edwards – 70%
- 1. Luka Dončić, L.A. Lakers – 37%
- 2. Jayson Tatum, Boston – 33%
- 3. Kawhi Leonard, Toronto – 17%
- » Altri: Giannis Antetokounmpo, Miami; Scottie Barnes, Toronto; Jaylen Brown, Philadelphia; Kevin Durant, Houston
- » L'anno scorso: Luka Dončić – 40%
- 1. Giannis Antetokounmpo, Miami – 70%
- 2. Victor Wembanyama, San Antonio – 23%
- » Altri: Anthony Davis, Washington; Jayson Tatum, Boston
- » L'anno scorso: Giannis Antetokounmpo – 93%
- 1. Nikola Jokić, Denver – 63%
- 2. Victor Wembanyama, San Antonio – 37%
- » L'anno scorso: Nikola Jokić – 97%
- 1. Philadelphia 76ers – 73%
- 2. Miami Heat – 10%
- 3. Charlotte Hornets – 7%
- » Altri: Boston Celtics, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors
- » L'anno scorso: Atlanta Hawks – 53%
- 1. Giannis Antetokounmpo, Miami – 53%
- 2. Jaylen Brown, Philadelphia – 20%
- T-3. LeBron James, Philadelphia – 13%
- T-3. Kawhi Leonard, Toronto – 13%
- » L'anno scorso: Kevin Durant – 73%
- 1. Tobias Harris, San Antonio – 20%
- 2. Mitchell Robinson, Boston – 17%
- 3. Naz Reid, Charlotte – 10%
- T-4. LaMelo Ball, Minnesota – 7%
- T-4. Lu Dort, Atlanta – 7%
- T-4. Jonathan Kuminga, Minnesota – 7%
- T-4. Peyton Watson, Cleveland – 7%
- » Altri: Isaiah Joe, Detroit; Kawhi Leonard, Toronto; Sandro Mamukelashvili, L.A. Lakers; Kelly Oubre Jr., Indiana; Zaccharie Risacher, Dallas; Anfernee Simons, Philadelphia; Dean Wade, Philadelphia; Aaron Wiggins, Atlanta
- » L'anno scorso: Desmond Bane – 17%
- 1. Indiana Pacers – 43%
- 2. Washington Wizards – 23%
- 3. Utah Jazz – 13%
- 4. Toronto Raptors – 7%
- » Altri: Charlotte Hornets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Miami Heat
- » L'anno scorso: Orlando Magic – 47%
- 1. Cameron Boozer, Memphis – 50%
- 2. Caleb Wilson, Chicago – 20%
- 3. AJ Dybantsa, Washington – 17%
- 4. Darryn Peterson, Utah – 13%
- » L'anno scorso: Cooper Flagg – 97%
- T-1. AJ Dybantsa, Washington – 33%
- T-1. Caleb Wilson, Chicago – 33%
- 3. Cameron Boozer, Memphis – 23%
- 4. Darryn Peterson, Utah – 10%
- » L'anno scorso: Cooper Flagg – 93%
- » Five years ago: Evan Mobley – 33%
- 1. Brayden Burries (10), Milwaukee – 30%
- T-2. Allen Graves (19), Toronto – 10%
- T-2. Labaron Philon (22), Philadelphia – 10%
- T-2. Meleek Thomas (34), Cleveland – 10%
- T-5. Cameron Boozer (3), Memphis – 7%
- T-5. Cameron Carr (24), L.A. Lakers – 7%
- T-5. Chris Cenac (27), Boston – 7%
- T-5. Yaxel Lendeborg (11), Golden State – 7%
- T-5. Caleb Wilson (4), Chicago – 7%
- » Altri: Nate Ament (13), Milwaukee; Mikel Brown Jr. (6), Brooklyn
- » L'anno scorso: Kasparas Jakučionis – 17%
- 1. Victor Wembanyama, San Antonio – 53%
- 2. Nikola Jokić, Denver – 47%
- » L'anno scorso: Nikola Jokić – 93%
- 1. Sasha Vezenkov – 77%
- 2. Jonas Valančiūnas – 7%
- » Altri: Joaquim Boumtje-Boumtje, Nikola Mirotić, Jean Montero, Kendrick Nunn, Edy Tavares
- » L'anno scorso: Sasha Vezenkov – 44
- 1. Victor Wembanyama, San Antonio – 97%
- 2. Ausar Thompson, Detroit – 3%
- » L'anno scorso: Victor Wembanyama – 80%
- 1. Amen Thompson, Houston – 30%
- T-2. Alex Caruso, Oklahoma City – 17%
- T-2. Ausar Thompson, Detroit – 17%
- 4. Dyson Daniels, Atlanta – 10%
- T-5. Stephon Castle, San Antonio – 7%
- T-5. Jaden McDaniels, Minnesota – 7%
- » Altri: Nickeil Alexander-Walker, Atlanta; OG Anunoby, New York; Cason Wallace, Oklahoma City; Derrick White, Boston
- » L'anno scorso: Dyson Daniels – 31%
- 1. Victor Wembanyama, San Antonio – 97%
- 2. Rudy Gobert, Minnesota – 3%
- » L'anno scorso: Victor Wembanyama – 80%
- 1. Victor Wembanyama, San Antonio – 30%
- 2. Amen Thompson, Houston – 17%
- 3. Scottie Barnes, Toronto – 13%
- T-4. Bam Adebayo, Miami – 10%
- T-4. OG Anunoby, New York – 10%
- 6. Ausar Thompson, Detroit – 7%
- » Altri: Giannis Antetokounmpo, Miami; Toumani Camara, Portland; Draymond Green, Golden State; Cason Wallace, Oklahoma City
- » L'anno scorso: Amen Thompson – 18%
- 1. Oklahoma City Thunder – 77%
- 2. San Antonio Spurs – 20%
- 3. Toronto Raptors – 3%
- » L'anno scorso: Oklahoma City Thunder – 83%
- 1. Erik Spoelstra, Miami – 43%
- 2. Mark Daigneault, Oklahoma City – 37%
- 3. Mike Brown, New York – 10%
- » Altri: Rick Carlisle, Indiana; Chris Finch, Minnesota; Steve Kerr, Golden State
- » L'anno scorso: Erik Spoelstra – 52%
- T-1. Steve Kerr, Golden State – 23%
- T-1. Joe Mazzulla, Boston – 23%
- T-1. Erik Spoelstra, Miami – 23%
- 4. Mike Brown, New York – 10%
- 5. J.B. Bickerstaff, Detroit – 7%
- » Altri: Rick Carlisle, Indiana; Mark Daigneault, Oklahoma City; Mitch Johnson, San Antonio; Tyronn Lue, LA Clippers
- » L'anno scorso: Erik Spoelstra – 28%
- 1. Rick Carlisle, Indiana – 30%
- 2. Tyronn Lue, LA Clippers – 23%
- 3. Erik Spoelstra, Miami – 20%
- 4. Mark Daigneault, Oklahoma City – 10%
- 5. Joe Mazzulla, Boston – 7%
- » Altri: Mike Brown, New York; Chris Finch, Minnesota; Nick Nurse, Philadelphia
- » L'anno scorso: Tyronn Lue – 40%
- 1. Rick Carlisle, Indiana – 47%
- T-2. Mark Daigneault, Oklahoma City – 10%
- T-2. Steve Kerr, Golden State – 10%
- 4. Kenny Atkinson, Cleveland – 7%
- » Altri: David Adelman, Denver; Mike Brown, New York; Will Hardy, Utah; Joe Mazzulla, Boston; Jordan Ott, Phoenix; JJ Redick, L.A. Lakers; Quin Snyder, Atlanta; Erik Spoelstra, Miami
- » L'anno scorso: Rick Carlisle – 53%
- 1. Mark Daigneault, Oklahoma City – 67%
- T-2. Erik Spoelstra, Miami – 10%
- T-2. Ime Udoka, Houston – 10%
- » Altri: J.B. Bickerstaff, Detroit; Mitch Johnson, San Antonio; Joe Mazzulla, Boston; Jordan Ott, Phoenix
- » L'anno scorso: Mark Daigneault – 37%
- 1. Jeff Van Gundy, LA Clippers – 17%
- 2. Billy Donovan, San Antonio – 13%
- T-3. Royal Ivey, Houston – 10%
- T-3. Chris Quinn, Miami – 10%
- T-5. Dave Bliss, Oklahoma City – 7%
- T-5. Sam Cassell, Boston – 7%
- T-5. Frank Vogel, Golden State – 7%
- » Altri: Johnnie Bryant, Cleveland; Darren Erman, New York; Trevor Hendry, Cleveland; Juwan Howard, Brooklyn; Chris Jent, New York; Scott King, San Antonio; Josh Longstaff, Charlotte; Lloyd Pierce, Indiana; Corliss Williamson, San Antonio
» L'anno scorso: Micah Nori – 25%
- 1. Mike Conley, Boston – 50%
- 2. T.J. McConnell, Indiana – 13%
- 3. Jalen Brunson, New York – 10%
- 4. Draymond Green, Golden State – 7%
- » Altri: Jrue Holiday, Portland; Tyus Jones, Denver; CJ McCollum, Atlanta; Andrew Nembhard, Indiana; Fred VanVleet, Houston; Derrick White, Boston
- » L'anno scorso: Chris Paul – 27%
- T-1. Minnesota Timberwolves – 30%
- T-1. San Antonio Spurs – 30%
- T-3. Denver Nuggets – 10%
- T-3. Philadelphia 76ers – 10%
- » Altri: Boston Celtics, Charlotte Hornets, Golden State Warriors, Indiana Pacers, New York Knicks, Oklahoma City Thunder
- » L'anno scorso: Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder – 27%
- T-1. Denver Nuggets – 37%
- T-1. Oklahoma City Thunder – 37%
- 3. New York Knicks – 20%
- » Altri: Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs
- » L'anno scorso: Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder – 43%
- 1. Oklahoma City Thunder – 27%
- 2. Denver Nuggets – 20%
- 3. New York Knicks – 17%
- 4. Boston Celtics – 13%
- 5. Philadelphia 76ers – 10%
- 6. Los Angeles Lakers – 7%
- » Altri: Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves
- » L'anno scorso: Cleveland Cavaliers – 40%
- 1. Philadelphia 76ers – 27%
- 2. Minnesota Timberwolves – 17%
- T-3. Los Angeles Lakers – 13%
- T-3. Utah Jazz – 13%
- T-5. Golden State Warriors – 7%
- T-5. Indiana Pacers – 7%
- T-5. Portland Trail Blazers – 7%
- » Altri: LA Clippers, Miami Heat, Toronto Raptors
- » L'anno scorso: Philadelphia 76ers – 47%
- 1. San Antonio Spurs – 87%
- 2. Washington Wizards – 7%
- » Altri: Charlotte Hornets, Oklahoma City Thunder
- » L'anno scorso: Oklahoma City Thunder – 50%
- 1. Amen Thompson, Houston – 63%
- 2. Anthony Edwards, Minnesota – 20%
- 3. Ausar Thompson, Detroit – 10%
- » Altri: VJ Edgecombe, Philadelphia; Dylan Harper, San Antonio
- » L'anno scorso: Amen Thompson – 58%
- 1. Stephen Curry, Golden State – 97%
- 2. Kon Knueppel, Charlotte – 3%
- » L'anno scorso: Stephen Curry – 93%
- 1. Tyrese Maxey, Philadelphia – 53%
- 2. De’Aaron Fox, San Antonio – 17%
- 3. Ja Morant, Portland – 13%
- T-4. Jeremiah Fears, New Orleans – 7%
- T-4. Amen Thompson, Houston – 7%
- 6. VJ Edgecombe, Philadelphia – 3%
- » L'anno scorso: De’Aaron Fox – 53%
- 1. Stephen Curry, Golden State – 80%
- 2. Duncan Robinson, Detroit – 10%
- 3. Kon Knueppel, Charlotte – 7%
- 4. Lauri Markkanen, Utah – 3%
- » L'anno scorso: Stephen Curry – 90%
- 1. Nikola Jokić, Denver – 87%
- 2. Luka Dončić, L.A. Lakers – 7%
- » Altri: Tyrese Haliburton, Indiana; LeBron James, Philadelphia
- » L'anno scorso: Nikola Jokić – 80%
- 1. Jalen Brunson, New York – 53%
- 2. Stephen Curry, Golden State – 20%
- 3. Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – 7%
- » Altri: Cade Cunningham, Detroit; LeBron James, Philadelphia; Nikola Jokić, Denver; Damian Lillard, Portland; Jayson Tatum, Boston; Victor Wembanyama, San Antonio
- » L'anno scorso: Stephen Curry – 43%
- 1. Victor Wembanyama, San Antonio – 57%
- 2. Scottie Barnes, Toronto – 17%
- 3. Nikola Jokić, Denver – 10%
- 4. Giannis Antetokounmpo, Miami – 7%
- » Altri: OG Anunoby, New York; Cooper Flagg, Dallas; LeBron James, Philadelphia
- » L'anno scorso: Giannis Antetokounmpo e Victor Wembanyama – 30%
- 1. Nikola Jokić, Denver – 67%
- 2. LeBron James, Philadelphia – 33%
- » L'anno scorso: Nikola Jokić – 80%
- 1. Stephen Curry, Golden State – 50%
- 2. Jalen Brunson, New York – 17%
- T-3. Luka Dončić, L.A. Lakers – 10%
- T-3. Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – 10%
- 5. Kevin Durant, Houston – 7%
- » Altri: Nikola Jokić, Denver; Damian Lillard, Portland
- » L'anno scorso: Stephen Curry – 47%