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NBA, Wembanyama e gli Spurs dominano nelle previsioni dei General Manager

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©Getty

Per il 25° anno, il sito ufficiale della NBA ha chiesto ai 30 General Manager della NBA una serie di previsioni sulla stagione che sta per cominciare. I dirigenti della lega hanno molta fiducia nei San Antonio Spurs e in Victor Wembanyama, indicati da molti di loro come i candidati alla vittoria finale, come miglior nucleo giovane della lega e per il premio di MVP. Di seguito tutte le loro previsioni

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