WNBA, Valkyries-Dream gara-2 alle 2.00 su Sky

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WNBA Finals, Golden State Valkyries-Atlanta Dream gara-2 alle 2.00 su Sky

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Il sogno di Cecilia Zandalasini prosegue: dopo il successo in gara-1, le Golden State Valkyries dell’azzurra cercano il secondo successo nella serie finale contro le Atlanta Dream. Gara-2 in diretta nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 ottobre alle 2.00 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, in replica martedì alle 13.30 e alle 18 col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi

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Dopo il successo in gara-1, le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini proseguono la finale WNBA contro le Atlanta Dream con una gara-2 da non perdere sui canali di Sky Sport. L'azzurra, autrice di 8 punti in gara-1, sarà di nuovo titolare per la squadra di casa, che al suo secondo anno di vita cerca un titolo WNBA che sarebbe storico. Al Chase Center di San Francisco però le Dream di Angel Reese hanno dimostrato di poter essere competitive, toccando anche il +9 nel corso del primo tempo e andando vicine a far saltare il fattore campo già nella prima partita della serie. Si preannuncia comunque una battaglia tra due squadre che in gara-1 hanno fatto della difesa il loro punto di forza, con quella di Golden State che è riuscita a prevalere tenendo le avversarie a soli 42 punti negli ultimi tre quarti e solo 8 con 2/19 al tiro negli ultimi dieci minuti. Gara-2 è in diretta nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 ottobre alle 2.00 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento originale, e in replica martedì alle 13.30 e alle 18 col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi.

Approfondimento

Il lungo viaggio di Cecilia Zandalasini

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