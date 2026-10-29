Nella notte è finalmente arrivato il debutto in NBA per AJ Dybantsa, primissima scelta all'ultimo Draft fin qui fermata da un lieve infortunio. E anche se Washington ha perso a Cleveland, il rookie è stato il migliore dei suoi con 19 punti, ripetendo così un'impresa che prima di lui era riuscita solo ad altri sei giocatori scelti in cima al Draft e capaci di fare meglio dei compagni già alla loro prima partita da professionsiti
- 19 punti, 2 rimbalzi e 2 assist con 8/12 al tiro. Sono queste le cifre del debutto assoluto in NBA di AJ Dybantsa, che nella sconfitta 121-111 dei suoi Wizards a Cleveland ha giocato poco meno di 27 minuti ed è risultato il migliore in campo per Washington e ripetendo così un'impresa riuscita in precedenza solo a sei prime scelte al Draft nel loro esordio da professionisti
- 2022
- 2012
- 2003
- 1996
- 1989
- 1984