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NBA, il debutto è storico per Dybantsa: raggiunge LeBron, Olajuwon e Iverson

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Nella notte è finalmente arrivato il debutto in NBA per AJ Dybantsa, primissima scelta all'ultimo Draft fin qui fermata da un lieve infortunio. E anche se Washington ha perso a Cleveland, il rookie è stato il migliore dei suoi con 19 punti, ripetendo così un'impresa che prima di lui era riuscita solo ad altri sei giocatori scelti in cima al Draft e capaci di fare meglio dei compagni già alla loro prima partita da professionsiti 

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