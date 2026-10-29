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NBA, pazzesco ma vero: 4 triple allo scadere da centrocampo in una notte! VIDEO

NBA

Nikola Jovic, Keaton Wagler, VJ Edgecombe e Tre Jones. Sono questi i nomi dei quattro protagonisti di un'impresa assurda arrivata nella notte NBA, dove tutti e quattro, impegnati in quattro partite diverse, hanno segnato una tripla presa da metà campo. Tiri impossibili che, anche con l'aiuto del tabellone, sono andati incredibilmente a segno rispettivamente per Heat, Clippers, Sixers e Bulls

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A incoraggiare i giocatori a tirare anche da metà campo c'è di certo la regola, introdotta dalla scorsa stagione, che prevede che gli errori al tiro per tentativi presi da almeno 11 metri dal canestro e negli ultimi 3 secondi dei primi tre quarti di gioco non vengano conteggiati nel tabellino individuale. Quanto successo nella notte, però, ha comunque carattere d'eccezionalità, perché le triple prese e segnate da metà campo allo scadere del cronometro sono state quattro, di quattro giocatori diversi e in quattro partite diverse

Jovic, Edgecombe, Jones e Wagler: in quattro per l'impresa

Andando in ordine cronologico, i protagonisti dell'impresa della notte sono stati Nikola Jovic, con la tripla allo scadere del 2° quarto in Hawks-Heat, VJ Edgecombe, infallibile sempre allo scadere del 2° quarto in Pacers-Sixers, Tre Jones, a sua volta protagonista prima dell'intervallo lungo in Knicks-Bulls, e infine Keaton Wagler, che ha segnato la tripla da metà campo sul finire del 3° quarto del derby di Los Angeles tra Clippers e Lakers. E i canestri incredibili dei quattro, però, hanno portato a risultati diversi, con vittorie per Jovic e Edgecombe e sconfitte per Jones e Wagler. Ciò che rimane, però, è per l'appunto l'impresa davvero clamorosa. 

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