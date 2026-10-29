Dopo la vittoria in gara-5 al Chase Center Cecilia Zandalasini e le Valkyries hanno la possibilità di chiudere i conti e vincere il primo titolo nella loro storia. Per farlo, però, dovranno andare a vincere ad Atlanta una sfida che si preannuncia combattutissima. Appuntamento per la diretta di gara-6 oggi alle 17.30 in diretta Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi

IL TABELLINO DELLA PARTITA

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