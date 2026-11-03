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Che esordio stagionale per Dame Sarr a Duke: 16 punti e vittoria su Army West Point

NBA

La seconda stagione di Dame Sarr a Duke si apre al meglio, perché nella larga vittoria 84-50 su Army West Point l'azzurro è il migliore in campo con 16 punti, 4 rimbalzi e 3 assist senza errori al tiro. E nella nuova versione dei Blue Devils l'ex Barcellona sembra poter recitare un ruolo da protagonista, sempre con lo sguardo rivolto verso il prossimo Draft

Buona la prima per Dame Sarr, che al debutto nella sua seconda stagiona a Duke è stato il migliore in campo nella larga vittoria 84-50 su West Point Army. L'avversario, va detto, non era di quelli più ostici, ma Sarr ha comunque impressionato con una prestazione da 16 punti, 4 rimbalzi, 3 assist e 5/5 al tiro con anche 6/6 dalla lunetta. Per l'azzurro, punto fermo del quintetto di coach Jon Scheyer dopo un'annata d'esordio in NCAA più che positiva, nella nuova versione dei Blue Devils potrebbe avere ancora più spazio e, qualora dovesse continuare a fare così bene, far quindi alzare le sue quotazioni in vista del Draft del giugno 2027.

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