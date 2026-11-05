Al Draft del 2027 mancano ancora nove mesi, ma ESPN ha iniziato a fare le proprie previsioni su quale potrebbe essere l'ordine di chiamata a giugno del prossimo anno. E se per la primissima scelta sembra delinearsi una corsa a due tra Tyran Stokes e Stefan Joksimovic, nella lista ci sono anche Dame Sarr e Luigi Suigo, ora impegnati rispettivamente a Duke e a Villanova e che al momento potrebbero essere la 19^ e la 29^ scelta assoluta
Che la stagione in NCAA di Dame Sarr, al suo secondo anno con Duke, e di sLuigi Suigo, sbarcato a Villanova durante l'estate, fosse con vista sulla NBA lo si sapeva. E ora le speranze dei due azzurri di poter fare il grande salto al terminie di questa annata vengono avvalorate dal primo Mock Draft di ESPN, che a circa nove mesi dal Draft del 2027 ha iniziato a fare le sue prime previsioni su quale potrebbe essere l'ordine delle chiamate. In vetta, a quanto pare, sarà corsa a due tra Tyran Stokes, guardia attualmente a Kansas, e Stefan Joksimovic, super talento sloveno che sta giocando in Eurolega con il Baskonia.
Sarr e Suigo entrano nella top 30
Il primo dei due ragazzi italiani a essere chiamato, secondo ESPN, potrebbe essere Sarr, che viene pronosticato come 19^ scelta. Suigo, che ha appena iniziato la sua avventura nel college basketball, al momento sarebbe la 29^ chiamata. Di certo c'è che entrambi gli azzurri potrebbero far salire ulteriormente le loro quotazioni con una stagione importante e il fatto di giocare in due atenei di primissima fascia potrebbe aiutarli a guadagnare visibilità. Intanto, però, come dimostra il Mock Draft di ESPN, Sarr e Suigo sono già sul proverbiale taccuino degli scout NBA e Simone Fontecchio potrebbe presto non essere più il solo giocatore a rappresentare l'Italia nella lega più prestigiosa al mondo.