Al Draft del 2027 mancano ancora nove mesi, ma ESPN ha iniziato a fare le proprie previsioni su quale potrebbe essere l'ordine di chiamata a giugno del prossimo anno. E se per la primissima scelta sembra delinearsi una corsa a due tra Tyran Stokes e Stefan Joksimovic, nella lista ci sono anche Dame Sarr e Luigi Suigo, ora impegnati rispettivamente a Duke e a Villanova e che al momento potrebbero essere la 19^ e la 29^ scelta assoluta