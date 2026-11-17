Dopo le maglie speciali, i Miami Heat hanno svelato anche il campo realizzato unicamente per "A Night in Vice City" del prossimo 18 novembre, quando la sfida interna ai Milwaukee Bucks sarà tutta brandizzata a tema GTA 6 per il lancio del nuovo videogioco, in uscita a mezzanotte dello stesso giorno
Quella che si giocherà nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 non sarà una partita di regular season come tutte le altre. Per una notte soltanto infatti i Miami Heat si trasformeranno nei Vice City Heat per la sfida interna ai Milwaukee Bucks, nella quale Giannis Antetokounmpo per la prima volta sfiderà la squadra con cui ha vinto il titolo nel 2021. Perché Vice City? Perché l'intera serata sarà brandizzata per l'uscita di Grand Theft Auto 6, per tutti GTA VI, l'attesissimo sesto capitolo che uscirà esattamente alla mezzanotte del 19 novembre, poche ore dopo la fine della sfida del Kaseya Center. Dopo aver già svelato le magliette speciali realizzate unicamente per la partita, gli Heat sui loro account social hanno mostrato anche il campo che verrà utilizzato solo per quella partita, da seguire in diretta su Sky Sport Basket e NOW all'1 nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 e in replica in italiano nella giornata di giovedì col commento di Dario Vismara e Matteo Soragna.
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I Miami Heat hanno svelato le maglie speciali per la serata 'A Night in Vice City' del prossimo 18 novembre, quando la sfida interna ai Milwaukee Bucks sarà tutta brandizzata a tema Grand Theft Auto 6 per il lancio del nuovo videogioco, in uscita a mezzanotte dello stesso giorno. Le maglie, realizzate in collaborazione con Rockstar e con il brand Cactus Jack di Travis Scott, avranno due versioni, una per il campo e una per la vendita MIAMI-MILWAUKEE VERRÀ TRASMESSA SU SKY SPORT