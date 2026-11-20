Fuori dallo scorso 26 ottobre a seguito di un’operazione al ginocchio, Anthony Edwards non ha voluto dare tempistiche precise per il suo rientro in campo: "Conto di tornare, ma davvero non so quando. Non pensavo di dovermi operare, ma la situazione lo ha richiesto perché il ginocchio si era gonfiato troppo. Quando tornerò non prenderò tutti i tiri"
Anthony Edwards aveva cominciato alla grande questa stagione, realizzando due prestazioni sopra i 40 punti nelle prime quattro uscite stagionali e sembrando pronto a competere per il premio di MVP. Dopo una partita da 47 punti a Cleveland lo scorso 26 ottobre, però, il ginocchio destro che da qualche tempo gli sta creando problemi si è gonfiato in maniera preoccupante, portandolo alla decisione di operarsi. "Sono quel tipo di persona che non vorrebbe mai operarsi, che è il motivo per cui non lo abbiamo fatto in estate — anche perché la situazione era buona. Lo abbiamo gestito bene e non si gonfiava così tanto. Poi appena è cominciata la stagione si è infiammato tanto e mi sono detto: 'È ora di operarsi'" ha spietato Edwards, parlando per la prima volta con la stampa dalla sua operazione. "Avevo bisogno di farla per essere in grado di giocare senza dolore nei prossimi anni" ha continuato Edwards. "Conto che sia così, ma chi può saperlo? Magari tra qualche anno dovrò operarmi per altro, anche se spero di no".
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Edwards: "Quando tornerò non mi prenderò tutti i tiri"
Edwards è stato molto vago anche sui suoi tempi di recupero, che inizialmente erano stati stimati in almeno due mesi ma dipendono ovviamente dal suo percorso di recupero. "In questo momento la cosa più difficile è ritrovare la forza nella gamba, per questo non so quando tornerò. Al momento mando dei lunghissimi scouting report ai miei compagni di squadra sugli avversari che affronteremo: sono un agonista e in questo momento è l’unica cosa che posso fare". Edwards è però contento di quello che sta vedendo da parte dei suoi compagni di squadra, guidati da LaMelo Ball: "Abbiamo tanti giocatori altruisti in squadra, gente che mette l’ego da parte e pensa solo a vincere. LaMelo è importantissimo perché porta una mentalità che mette il passaggio al primo posto. Sono ansioso di tornare, ma non voglio affrettare il percorso anche perché non voglio intaccare il ritmo della squadra. Quando tornerò non cercherò di prendermi tutti i tiri, proverò a inserirmi in questo sistema senza strafare".