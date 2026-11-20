Anthony Edwards aveva cominciato alla grande questa stagione, realizzando due prestazioni sopra i 40 punti nelle prime quattro uscite stagionali e sembrando pronto a competere per il premio di MVP. Dopo una partita da 47 punti a Cleveland lo scorso 26 ottobre, però, il ginocchio destro che da qualche tempo gli sta creando problemi si è gonfiato in maniera preoccupante, portandolo alla decisione di operarsi. "Sono quel tipo di persona che non vorrebbe mai operarsi, che è il motivo per cui non lo abbiamo fatto in estate — anche perché la situazione era buona. Lo abbiamo gestito bene e non si gonfiava così tanto. Poi appena è cominciata la stagione si è infiammato tanto e mi sono detto: 'È ora di operarsi'" ha spietato Edwards, parlando per la prima volta con la stampa dalla sua operazione. "Avevo bisogno di farla per essere in grado di giocare senza dolore nei prossimi anni" ha continuato Edwards. "Conto che sia così, ma chi può saperlo? Magari tra qualche anno dovrò operarmi per altro, anche se spero di no".

Approfondimento Edwards: l'operazione al ginocchio è riuscita