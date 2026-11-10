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NBA, Wembanyama senza limiti: in una notte raggiunge Jabbar, Robinson e anche Curry

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Victor Wembanyama non si ferma e nel suo incredibile avvio di stagione manda a referto un'altra prestazione straordinaria nella larga vittoria degli Spurs a Phoenix. Per il fenomeno francese partita da 40 punti, 11 rimbalzi e 9 stoppate in poco più di 25 minuti giocati, tabellino che gli permette di eguagliare i record di tre autentiche leggende del gioco

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