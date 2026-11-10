NBA, Wembanyama senza limiti: in una notte raggiunge Jabbar, Robinson e anche Curry
Victor Wembanyama non si ferma e nel suo incredibile avvio di stagione manda a referto un'altra prestazione straordinaria nella larga vittoria degli Spurs a Phoenix. Per il fenomeno francese partita da 40 punti, 11 rimbalzi e 9 stoppate in poco più di 25 minuti giocati, tabellino che gli permette di eguagliare i record di tre autentiche leggende del gioco
- Il punteggio finale, 122-96, racconta di una partita mai in discussione perché a Phoenix gli Spurs dominano dall'inizio alla fine. E a trascinare San Antonio è un Victor Wembanyama da 40 punti, 11 rimbalzi e 9 stoppare con 15/19 al tiro, prestazione che lo affianca a nomi che hanno scritto la storia del basket
- Quella di Wembanyama non è stata la prima prestazione in carriera da più di 40 punti, 10 rimbalzi e 8 stoppate, impresa che solo altri due giocatori in passato erano riusciti a replicare più di una volta
- Uno degli altri due giocatori con più prestazioni in carriera da più di 40 punti, 10 rimbalzi e 8 stoppate è la leggenda di Lakers e Bucks
- L'altro giocatore con più prestazioni in carriera da più di 40 punti, 10 rimbalzi e 8 stoppate vestiva la stessa maglia di Wembanyama e risponde al nome di David Robinson
- Quella contro i Suns è stata la 5^ partita nella carriera di Wemby in cui è riuscito a segnare almeno 40 punti in meno di 30 minuti, raggiungendo così il record dell'unico altro giocatore nella storia ad esserci riuscito per 5 volte
- Prima del fenomeno francese l'unico a riuscire a segnare 40 punti in meno di 30 minuti per 5 volte era stato Steph Curry, ovvero il miglior tiratore di sempre nella storia del basket