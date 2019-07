MARC GASOL, TORONTO RAPTORS: nel suo caso, come in quello di molti altri giocatori in giro per la Lega, tutto dipende dalla decisione di Leonard. In caso di mancata conferma da parte dei Raptors, a Toronto potrebbero pensare di liberarsi di lui per ripartire. Ma questo, come altri discorsi, va fatto soltanto essere venuti a conoscenza della decisione di Kawhi…