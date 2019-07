6° POSTO | HOUSTON ROCKETS | I texani mettono sul piatto Chris Paul: conviene ai Rockets, ma non cambia la sostanza per OKC, che invece preferirebbe ottenere giocatori come Eric Gordon e Clint Capela. Con loro in partenza da Houston si potrebbe iniziare a ragionare sul serio, con l’obiettivo di formare di nuovo la coppia Harden-Westbrook come ai tempi dei Thunder